O vidro tem um lugar especial nas nossas mesas e todos nós, em algum momento da nossa vida, já bebemos por um copo da Crisal. A história da marca começa em Alcobaça em 1944, quando o vitivinicultor e fundador do Cine Teatro de Alcobaça, João d’Oliva Monteiro, introduziu a indústria vidreira na cidade.

A Crisal (Cristais de Alcobaça Lda.) iniciou a sua atividade a produzir lustres de cristal e vidro doméstico através da fusão de areia, soda e cal a temperaturas superiores a 1500º centígrados. Da sua história destacam-se alguns momentos, como o início da exportação para os E.U.A. e Inglaterra em 1952, altura em que a fábrica foi comprada pela família Raposo Magalhães, e a construção da fábrica na Marinha Grande em 1970, uma expansão que fez nascer a primeira fábrica de produção automática. Outro grande momento teve lugar em 1972, quando a fábrica de Alcobaça foi adaptada para a produção de cristal de chumbo superior, passando a designar-se Atlantis, mas mantendo a marca Crisal.

É nesta cidade que todas as etapas de produção continuaram a ser desenvolvidas manualmente, preservando o conhecimento dos artesãos e recorrendo ao molde e à cana de sopro. As peças produzidas em Alcobaça passaram a merecer a preferência dos portugueses e do mercado internacional que representava entre 50% e 75% da sua faturação em 1974.

Nos anos 1990, a Crisal mantém o seu empenho e investimento na produção de larga escala e novas tecnologias, aumentando a quantidade de fornos e modernizando os seus processos de fabrico. Em 2001 funde-se com o Grupo Vista Alegre, que a vendeu em 2005 ao Grupo Libbey, líder do mercado mundial de vidro. Atualmente, juntos oferecem uma vasta e crescente gama de produtos de vidro de mesa, desde canecas, copos, decanters, taças e cálices.

Os produtos de alta qualidade são elegantes e fortes, e suportados por garantias e soluções igualmente fortes. Atualmente os principais mercados são o Retalho, a Hotelaria e restauração e o B2B, principalmente para a indústria das bebidas. A fábrica em Portugal tem capacidade de decoração/personalização de artigos, recursos próprios na área do design e desenvolvimento de produto.

Na Crisal trabalha-se para aqueles que procuram qualidade, originalidade e inspiração para celebrar todos os momentos do dia a dia.

Dicas para escolher as peças mais adequadas para a sua casa

Quando uma peça de vidro conjuga ergonomia e funcionalidade com beleza e estilo estamos perante um bom design. É com foco nestas três dimensões que a maioria das peças ou produtos são selecionados para um determinado ambiente, mas nas peças e coleções de vidro estas devem ser tidas ainda mais em conta, já que na maioria dos casos são artigos que iremos utilizar todos os dias.

O vidro, podendo ser de maior ou menor qualidade, é na forma e função que faz toda a diferença. Num determinado nível de funcionalidade somos obrigados a abdicar do fator estético, por isso procure recorrer a coleções criadas para mostrar que os vidros são úteis mas também podem ser bonitos.

Os copos, as jarras, as taças e outras peças em vidro que utilizamos no nosso dia a dia variam de pessoa para pessoa. Depois de ter optado pelo estilo que gosta, replique os movimentos de utilização, assim estará a testar parte da ergonomia da peça.

