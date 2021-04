No Dia das Mentiras, os meios de comunicação social e até já alguns blogues informativos têm o hábito de, no meio das muitas notícias que publicam, incluir uma história que, de verdadeiro, acaba sempre por ter muito pouco. Muitas vezes, os mais distraídos, já habituados a fake news e a factos alternativos, nem sequer se apercebem. De acordo com o site The Telegraph, estas são as cinco melhores mentiras de sempre dos últimos 70 anos.

1. Plantação de esparguete

Em 1957, a estação de televisão BBC exibiu uma reportagem intitulada «The Swiss Spaghetti Harvest», na qual mostrava um grupo de agricultores suíços a trabalhar numa alegada plantação de esparguete. A emissora foi inundada de pedidos de informações sobre as origens da insólita semente.

2. A parada que nunca se fez

Há 30 anos que a história se repete. Desde 1986 que, todos os anos, as redações dos meios de comunicação social recebem comunicados de imprensa a divulgar a realização da Parada do Dia das Mentiras em Nova Iorque. O evento nunca existiu, nunca se realizou, mas continua a ser divulgado ano após ano. E há sempre gente que aparece…

3. Hambúrgueres para canhotos

Em 1998, a cadeia de restauração Burger King publicou um anúncio publicitário de uma página no jornal USA Today a divulgar a comercialização de um novo hambúrguer para canhotos. A novidade era acompanhada de uma fotografia de uma mão esquerda a segurar uma sandes. Muitas pessoas dirigiram-se aos restaurantes em busca da insólita sandes.

4. Pinguins em fuga

Em 2008, o canal de televisão BBC voltou a fazer das suas. A estação apresentou uma reportagem em vídeo onde se viam pinguins a voar, aproveitando as imagens para anunciar que as aves estavam a trocar o frio do Antártico pelo calor das florestas tropicais da América do Sul. Muitos britânicos, habituados a trocar as temperaturas baixas do país pelo sol do Algarve, acreditaram.

5. Cadeiras para cães

Em 2011, a cadeia de mobiliário sueca Ikea aproveitou o Dia das Mentiras para anunciar a comercialização de um modelo alto de cadeiras exclusivo para cães. Em tons de azul, vinha equipada com um comedouro e um bebedoro. Poucas horas depois, a empresa começou a receber pedidos.