A inspiradora jornada de Bayan como cadete na Emirates Flight Training Academy é uma história de determinação e sucesso, e um testemunho de um "sonho tornado realidade".

Assista aqui como Bayan partilha a sua história pessoal e reconhece a sua irmã (também piloto certificada) por lhe dar confiança para procurar uma carreira na aviação.

Tendo crescido no Bahrein, Bayan morou numa casa localizada entre o aeroporto e o mar, e foi aí que a sua história de amor com viagens e aviação começou. A família de Bayan encorajou-a e aos seus irmãos a aspirar e alcançar tudo o que desejavam, dizendo-lhes que nada é impossível.

Quando questionada sobre a decisão de se tornar piloto, Bayan partilhou a sua história emocionante: "Desde muito jovem, que eu tinha uma vontade extrema de querer explorar o mundo. Como eu nunca tinha conhecido uma mulher piloto enquanto crescia, considerar uma carreira na aviação nunca foi uma opção para mim. Até que testemunhei a minha irmã a pilotar um avião pela primeira vez e ouvir a sua voz através do altifalante apresentou um novo potencial para eu combinar a minha paixão por viagens com uma carreira consolidada na aviação. Vê-la ganhar as suas faixas ao longo do caminho inspirou-me e encorajou-me a seguir os seus passos."

"Espero que, ao partilhar a minha história, possa encorajar mais jovens mulheres a considerar a aviação também como carreira, ou pelo menos fazê-las saber que podem alcançar os seus próprios sonhos e céus azuis, se focarem os seus corações e mentes nisso."

Sobre o programa da Emirates Flight Training Academy e o que o tornou único, Bayan disse: "O programa de formação na EFTA é diferente, pois não treinamos apenas em monomotores a pistão, mas também em aviões a jato, o que não encontramos na maioria das academias de formação de pilotos. Além dos 6 simuladores totalmente movidos, que proporcionam uma experiência realista de pilotar um avião real, os instrutores da EFTA também dão um tremendo apoio ao guiar-nos nos nossos treinos, ao moldar as nossas habilidades, e a preparar-nos como Capitães em ascensão no longo prazo. Também desenvolvi amizades para a vida com os meus colegas cadetes, estendendo-se além da academia."

O capitão Abdulla Al Hammadi, vice-presidente da Emirates Flight Training Academy, disse o seguinte sobre os esforços de Bayan e da Academia no mundo da formação de pilotos: "A EFTA está comprometida em oferecer oportunidades para todos os jovens ambiciosos e entusiastas se tornarem pilotos. A nossa academia proporciona um programa de formação líder mundial para pilotos comerciais, ministrado por instrutores experientes que vêm de todo o mundo. Não se trata apenas dos nossos métodos e tecnologias de treino avançados, mas também do nosso ambiente de aprendizagem inclusivo que é aberto e aceita todos os candidatos qualificados".

"A EFTA orgulha-se de que a nossa primeira aluna internacional a formar-se seja uma jovem aviadora muito competente. A Bayan é inteligente, ambiciosa e diligente. Acredito que terá um futuro promissor e muito potencial para contribuir com a indústria da aviação. A realidade é que o mundo está a enfrentar uma escassez mundial de pilotos, e aqui na EFTA, o nosso objetivo é contribuir para a indústria da aviação global preparando as futuras gerações de pilotos talentosos e ambiciosos, dos Emirados Árabes Unidos para o mundo", concluiu.