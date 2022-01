Embora o teletrabalho já não seja uma novidade, a verdade é que voltar a trabalhar depois das festas custa sempre... e em casa, com crianças, a produtividade pode baixar nestes dias.

A SPC, empresa tecnológica especializada no desenvolvimento de produtos eletrónicos de consumo, traz-lhe 6 dicas que o poderão ajudar.

1. Não descure da sua rotina matinal

Embora apelativo, contrarie a vontade de se levantar cinco minutos antes da hora laboral e de trabalhar de pijama. Coloque o despertador, ou rádio despertador, para que acorde sempre com as suas músicas preferidas, e passe pelos seus hábitos matinais normais como faria se fosse para o escritório.

O simples facto de fazer isto ajuda-o a transitar do seu ambiente doméstico para o seu espaço de trabalho, promovendo a sua produtividade.

2. Tenha espaços de trabalho delineados

Existem escolas que adotaram este período como férias, porém, também muitas crianças estão a ter aulas à distância nestes dias. Se for o caso do seu filho, crie um espaço de trabalho separado para ambos, para que se consigam concentrar.

Se a sua casa tiver um espaço limitado, crie um local onde possa trabalhar confortavelmente sem ruídos e distrações e apoie-se em auriculares com ANC (Cancelamento Ativo do Ruído), que lhe permitirão concentrar-se nas suas tarefas ainda que num espaço partilhado.

3. Marque uma reunião ou almoço virtual com os seus colegas

Sabe a típica piada “já não te via desde o ano passado?”. Não deixa de ser verdade. Faça uma pausa e marque uma videochamada ou almoço virtual – pode levar o seu tablet consigo para a cozinha! – com os seus colegas para se verem e falarem sobre os últimos dias.

Estes momentos de lazer promovem a motivação e bem-estar e podem ajudar a manter o espírito de equipa, fazendo com que todos remem para o mesmo lado.

4. Respeite o seu horário de trabalho

Se há algo que aprendemos ao longo dos últimos anos, é que o horário deve ser respeitado mesmo durante o teletrabalho. Faça a sua hora de almoço com a sua família sem voltar a correr para o computador e cumpra a hora de entrada e de saída.

Avise os seus familiares para que respeitem este horário, de forma que o trabalho possa fluir de forma mais eficiente.

5. Priorize as suas tarefas de forma eficiente

Apesar de todos os esforços, se tem os seus filhos em aulas online durante este período, o ocasional “oh mãe, oh pai” acontecerá.

Assim, aproveite os momentos em que as crianças estão atentas à aula para tratar das tarefas mais importantes e urgentes, priorizando-as.

Existem inúmeras aplicações que pode instalar no seu smartphone que ajudarão a organizar os objetivos de acordo com a sua urgência, para que possa manter-se no topo dos prazos e permanecer produtivo, mesmo que a sua carga de trabalho aumente ou o tempo diminua.

6. Saiba manter as crianças ocupadas

No caso das crianças que não têm aulas online durante estes dias, saiba mantê-las entretidas para que consiga trabalhar.

Pode guardar as suas leituras favoritas em eReaders, para praticarem a leitura, ou, então, intercalar o tempo em que veem as suas séries favoritas com jogos educativos STEM, para aprenderem ao mesmo tempo que se divertem.