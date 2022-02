"Um Oceano de Plástico" documenta as consequências do nosso estilo de vida, baseado em plástico descartável, e testemunha a destruição que estamos a causar às aves marinhas, tartarugas, mamíferos marinhos e peixes. O filme apresenta também algumas tecnologias exequíveis e soluções inovadoras que todos podem colocar em prática para voltarmos a ter um oceano limpo e mais sustentável.

O documentário introduz a problemática da imensa quantidade de plástico que existe atualmente nos oceanos e mares do planeta. Percebemos o que está na origem do problema, quais as consequências para a vida no mar e o que daí resulta para o ser humano.

Mas há ainda soluções viáveis e alterações a fazer. E é nesse sentido que, a acompanhar a mostra, há também uma conversa na Biblioteca de Marvila, no dia 18 de Fevereiro, pelas 21h00, com José Castro Oliveira, presidente da Electrão, uma rede de recolha de resíduos que já tem mais de 2700 locais de recolha e que abrange todas as regiões do país. "As ilhas de plástico que emergem nos nossos oceanos são cenários verdadeiramente assustadores com graves impactos nos ecossistemas marinhos e, inevitavelmente, na saúde humana. Proteger os oceanos é proteger as nossas vidas. Esta é uma missão de todos", afirma.

A convite da Zero em Comportamento, a promotora do evento, José Castro Oliveira dá algumas pistas sobre o tema e a boa notícia que podemos todos contribuir com pequenos gestos para uma grande causa comum: "em todas as campanhas da Electrão incentivamos comportamentos mais conscientes por parte de cada cidadão. Separar os nossos resíduos, equipamentos elétricos, pilhas e embalagens e encaminhá-los corretamente para reciclagem é fundamental, mas já não é suficiente. É preciso promover novos hábitos. E este documentário é inspirador neste sentido”.

O filme contará com cinco sessões: Biblioteca Orlando Ribeiro (Telheiras) • 11 Fevereiro 2022 • 21:00 • 4€

O Cinema da Villa (Cascais) • 12 Fevereiro 2022 • 19:30 • Preçário em vigor no cinema

Biblioteca de Marvila • 18 Fevereiro 2022 • 21:00 • 4€* (com debate)

Auditório Carlos Paredes (Benfica) • 24 Fevereiro 2022 • 21:00 • 4€ - geral • 3€ - moradores com apresentação de comprovativo

Biblioteca de Alcântara • 26 Fevereiro 2022 • 18:00 • 4€

“Um Oceano de Plástico” é o escolhido durante fevereiro como o Filme do Mês, um novo projeto de exibição, com filmes sobre temas tão distintos como: Política, Economia, Direitos Humanos, Educação, Arquitetura e Urbanismo, Artes, Ciência e Ecologia, entre muitos outros temas.

Um dos objetivos da Zero em Comportamento é tornar acessíveis ao grande público filmes que promovem a pluralidade cultural e contribuem para o desenvolvimento do espetador e da sociedade em geral.