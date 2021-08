Sabe de onde vem o seu ouro, como é que este é produzido e em que condições? Para fazer uma aliança de ouro são produzidas uma média de 20 toneladas de resíduos.

Embora a extração industrial de ouro possa estar mais regulamentada, ainda é responsável por grandes desastres ambientais e pela degradação do meio ambiente onde opera, como por exemplo o desastre da mina Mount Polley no Canadá em 2014 que ainda hoje tem repercussões.

Segundo a UNEP, a pequena extração artesanal, devido à falta de recursos e à não regulamentação, recorre essencialmente ao uso do mercúrio, sendo esta a indústria mais responsável pela poluição mundial por mercúrio. Este é um elemento extremamente tóxico para o ser humano, bem como para o meio-ambiente, como se pode ler na WHO.

Neste sentido, a marca portuguesa de joalharia Wonther propõe-se a sensibilizar a comunidade a desapegar-se dos bens em ouro que já não utiliza ou que não estão em bom estado, e paga 20% acima das quotas de mercado para os adquirir. O pagamento é realizado em vouchers online que podem ser descontados em joias da Wonther.

Esta campanha amiga do ambiente entrará em vigor no mês de agosto e prolongar-se-á até ao final do ano, contribuindo para a redução da mineração e da poluição mundial.

Ainda que a marca possua uma cadeia de abastecimento certificada pelo Responsible Jewellery Council, reconhece a inexistência de metais preciosos 100% sustentáveis, a menos que sejam reciclados.

Por isso, à semelhança da campanha sustentável de 2020, a marca de joias éticas pretende trabalhar apenas com metais preciosos reciclados e, enquanto a indústria não satisfaz esta realidade, a marca assume a responsabilidade de criar mudança, através da campanha LOVE, GIVE BACK, REPEAT – Gold Edition.

A fundadora Olga Kassian partilha, “O nosso sonho é criar uma economia circular em que trabalhemos apenas com metais preciosos reciclados, fornecidos pelos nossos próprios clientes ou qualquer pessoa que queira contribuir para um mundo mais sustentável.” Acrescenta, “Esta é uma forma poética dos nossos clientes fornecerem a sua própria matéria-prima. De darem antes de receber.”

Além disso, de modo a consciencializar os consumidores sobre as origens dos metais preciosos que utilizam, a marca irá promover um conjunto de ações online em torno desta temática, ao longo do mês de agosto e setembro.

Olga Kassian refere ainda: “Movemo-nos pela vontade de criar mudança através da educação da comunidade. A ação LOVE, GIVE BACK, REPEAT – Gold Edition, não só educará a sociedade, como constituirá um passo importantíssimo para o setor da joalharia.”