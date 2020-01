“As entidades políticas não estão preocupadas com esta situação. Isto é um problema que parte a montante […]. Para se resolver estas situações tem de se partir de cima”, defendeu o fundador da Cascaisea, Miguel Lacerda, em declarações à agência Lusa.

O ativista ambiental, mergulhador, velejador e coordenador do estudo “O Lixo marinho no litoral Oeste Sintra Cascais 2014-2019, decidiu criar esta associação para ajudar na preservação da vida dos oceanos “e, em particular, do mar de Cascais”.

À Lusa, Miguel Lacerda, considerou que as entidades políticas não estão preocupadas com o plástico no mar e alertou que, só em três quilómetros do litoral Oeste-Sintra-Cascais, são recolhidos mais 30 mil litros de plástico por ano.

Falando sobre o objetivo da Cascaisea, o fundador da associação explicou que pretende minimizar ou retardar uma catástrofe ambiental no mar.

“Esta associação vem para fazer mais barulho. Vamos mostrar estas realidades. Vamos mostrar através de estudos, de ações, que as coisas não estão a ir pelo caminho que deviam ir. Temos de demonstrar que as coisas não estão a dar a volta”, declarou.

Para exemplificar a poluição que se continua a fazer no mar, o ativista ambiental disse que os pescadores ainda usam esferovite, um dos plásticos que mais poluem os oceanos.