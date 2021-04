Chamado de Manifesto Refil, o desafio é assinado pelas associações ANP/WWF (ambientalista) Sciaena (promoção de um ambiente marinho saudável, Zero (ambientalista), linked.Green (promoção de embalagens sustentáveis) e Deco (defesa do consumidor), e surge a propósito do Dia Mundial da Terra, que se assinala na quinta-feira.

O manifesto já teve direito à criação de uma petição.

As organizações notam, em comunicado, que já está previsto o comércio de bebidas em embalagens reutilizáveis e de produtos a granel, mas acrescentam que os consumidores não têm no mercado ainda a possibilidade de fazer determinadas compras assim, sendo obrigados a comprar produtos de limpeza e higiene em embalagens.

70% dos consumidores disponíveis

“Num inquérito recente desenvolvido em Portugal concluiu-se que mais de 70% dos consumidores estão disponíveis para reutilizar embalagens de produtos como champôs, gel de banho e detergentes, como estratégia para reduzir a poluição por plásticos”, dizem as organizações no comunicado.

As cinco organizações lançam hoje publicamente o manifesto, através da rede social Facebook, e convidam os cidadãos a assiná-lo, exigindo “o seu direito a reduzir”.