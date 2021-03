Dezenas de pessoas em todo o mundo já aderiram ao novo desafio da Dockers mas, ainda assim, são poucas para fazer face às muitas necessidades que ainda subsistem nos tempos que correm. Em parceria com a associação Waves For Water e com o apoio do surfista basco Kepa Acero, o rosto global da iniciativa, a marca de moda norte-americana está a apelar aos utilizadores das redes sociais de todo o mundo que gravem um vídeo a fazerem um círculo de 360º com um copo de água sem nunca a derramarem.

Devem, depois, partilhá-lo no Instagram, com a hashtag #dockersw4w, identificando o perfil @DockersEurope. "Por cada desafio concretizado, a Dockers doará um filtro à Waves For Water [criada pelo surfista norte-americano Jon Rose, outro dos colaboradores da marca], ajudando a fornecer água potável a comunidades ao redor do mundo. Pretendemos doar 500", informa a empresa em comunicado. Em 2020, a Dockers economizou 24 milhões de litros de água e reciclou mais 42 milhões.