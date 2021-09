No dia 13 de setembro estreia nos canais FOX “Começa em Casa com Catarina Barreiros by IKEA”.

Focado na sustentabilidade, conta com a presença da influenciadora digital Catarina Barreiros que pretende, durante 6 episódios, inspirar os portugueses a adotar hábitos simples e acessíveis, no dia a dia, em casa – hábitos que vão ajudar a reduzir o nosso impacto no planeta, ao mesmo tempo que nos ajudam a poupar nas contas mensais de eletricidade, água ou alimentação.

Um dos principais objetivos do “Começa em Casa com Catarina Barreiros by IKEA” é alertar e sensibilizar todos os portugueses a terem mais consciência no seu dia a dia em casa, provando que até os pequenos gestos podem fazer a diferença.

Veja aqui o primeiro episódio:

Esta minisserie vêm demonstrar que não é necessário adotar mudanças drásticas nos nossos comportamentos, mas que praticar pequenos hábitos mais sustentáveis pode ter um real impacto na preservação da saúde do nosso planeta.

Catarina Barreiros, especialista no tema da sustentabilidade, é autora do projeto “Do Zero”, um dos primeiros projectos em Portugal contra o desperdício. Nesta minissérie, vai abordar temas como: o combate ao desperdício alimentar, a poupança de água e energia, a redução de descartáveis (incluindo na alimentação), e até técnicas de aquecimento e arrefecimento sem recurso a energia.