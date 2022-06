O gado gera dois terços das emissões de gases com efeito estufa do setor agrícola, que, juntamente com a silvicultura e outros usos do solo, é responsável por 22% destes gases, diz a OCDE.

Num relatório publicado hoje, que analisa dados dos 48 países Estados-membros e 11 grandes economias emergentes, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) explica que o metano produzido pelos ruminantes através da fermentação da sua digestão representa por si só 42% das emissões de gases com efeito de estufa da agricultura. O estrume contribui com 8%, tanto em termos de metano como de óxido nitroso, a que se deve acrescentar o impacto da sua deposição na terra. Além do gado, a cultura do arroz é responsável por 11% das emissões agrícolas nos 54 países estudados. Em termos absolutos, os países que mais contribuem para o aquecimento global através da sua agricultura são a Índia (com cerca de 750 milhões de toneladas de equivalente a dióxido de carbono por ano), a China (com cerca de 700 milhões de toneladas) e os Estados Unidos (com cerca de 650 milhões de toneladas). Em quarto lugar está o Brasil, com cerca de 550 milhões de toneladas, e em quinto lugar está o bloco dos 27 países da União Europeia (UE) com cerca de 400 milhões de toneladas. Ao analisar as emissões provocadas por cada dólar obtido pela produção agrícola, o principal poluidor é o Brasil, seguido pelo Cazaquistão, Filipinas, Islândia, Argentina, Nova Zelândia, México, Estados Unidos e Índia. Esta classificação é explicada, em particular, pela importância da criação de ruminantes nestes países, ou por certos tipos de culturas que produzem grandes quantidades de gases com efeito de estufa, especialmente arroz. A UE tem uma intensidade de emissões que é quase quatro vezes inferior à do Brasil. O apoio ao setor agrícola no período 2019-2021 totalizou 817.000 milhões de dólares por ano nos países abrangidos pelo estudo, um aumento de 13% em relação ao triénio precedente. A OCDE observou que este aumento é parcialmente explicado por fatores pontuais ligados às políticas públicas a favor dos consumidores e dos produtores durante a crise da pandemia. Do total do apoio, 500.000 milhões corresponderam a subsídios públicos e o restante foi transferido através de aumentos de preços. Em termos nominais, a ajuda à agricultura multiplicou-se por 2,4 desde 2000-2002, mas ao mesmo tempo o valor da produção do setor multiplicou-se por 3,3. Por outras palavras, o peso relativo da ajuda diminuiu ao longo destas duas décadas. De facto, enquanto no período 2019-2021 representaram 0,63% do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados analisados, em 2000-2002 tinham representado 1%. Nos países da OCDE, essa ajuda representou 346.000 milhões de dólares por ano em 2019-2021, sendo os EUA e a UE responsáveis por dois terços deste montante. Na UE a ajuda representava 0,65% do PIB (contra 1,04% em 2000-2002), enquanto nos Estados Unidos pesavam 0,52% (contra 0,65% duas décadas antes). Fora do bloco dos países desenvolvidos, nas outras onze economias emergentes, o setor agrícola recebeu uma injeção de 464.000 milhões de dólares por ano no triénio 2019-2021, 60% dos quais foram para a China. Na China, o apoio agrícola representou 1,80% do PIB nos últimos três anos. A OCDE organiza nos próximos dias 03 e 04 de novembro uma reunião ministerial na qual, além dos seus membros, participarão outros países parceiros, dedicada aos desafios para construir um setor sustentável. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram