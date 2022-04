Juntos vemos um mundo mais verde é o lema da mais recente campanha do Institutoptico, que por ocasião do Dia da Terra celebra de uma forma muito prática, o seu compromisso com a proteção e a necessidade de preservar os recursos naturais, o ambiente e a sustentabilidade do Planeta.

Entre os dias 18 e 23 de abril, por cada par de óculos vendido nas óticas aderentes (armação + lentes), o Institutoptico plantará uma árvore. Uma excelente oportunidade para cuidar de si e do planeta em simultâneo.

São parceiros desta iniciativa a Associação Plantar uma Árvore, que tem como missão envolver entidades e cidadãos a participar em ações cívicas ecológicas, que passam por pôr “mãos na terra”, em defesa da floresta nativa. A associação ecologista trabalha em diversas áreas com solos degradados tendo por objetivo recuperar os bosques e florestas para que também o solo se possa regenerar e com isso possibilitar mais formas de nos adaptarmos às alterações climáticas e aos períodos de seca extrema.

Os resultados desta campanha serão comunicados em maio, tratando posteriormente de organizar a plantação das novas árvores entre outubro e fevereiro.

Investir no Planeta

O Dia da Terra é comemorado anualmente a 22 de abril, como forma de reconhecimento da importância do planeta e alerta a todos os habitantes para a importância e a necessidade de preservar os seus recursos naturais.

É uma efeméride celebrada em mais de 190 países, com a participação de cerca de mil milhões de pessoas que manifestam o seu compromisso com a proteção e a sustentabilidade da Terra.

Este ano, o tema - Investir no planeta - alerta para a urgência de mudar — o clima empresarial, o clima político e a forma como se tomam medidas no que respeita ao clima. Agora é o momento de preservar e proteger a nossa saúde, as nossas famílias, os nossos meios de subsistência, procurando investir na defesa do planeta. Porque um futuro verde é um futuro próspero.