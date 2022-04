Com três letrinhas apenas se escreve a palavra mãe” e é a pensar em todas elas que a Cash Converters sugere vários presentes que tem disponíveis.

No dia em que se celebra o Dia da Mãe (1 de maio), a marca de economia circular desafia também a cuidar da mãe natureza, ao incentivar o consumo responsável e consciente com presentes em segunda-mão.

Tendo em conta que há muitos tipos de mães, a Cash Converters ajuda os filhos a surpreender a sua com o presente perfeito.

Para a Mãe Vaidosa

A coleção de ouro reciclado da Cash Converters é uma alternativa responsável e mais acessível, que todos os anos permite evitar milhões de emissões de CO2 para a atmosfera (mais de 9 milhões de quilos só em 2021).

A Corrente de Ouro 18 quilates com a palavra “mãe” e zirconia (91,95€, menos 52% que novo) e a Corrente de Ouro 18 quilates com pequenas pedras de zirconia (131,95€, menos 54% que novo) são sugestões perfeitas para as mães que têm as joias como melhores amigas.

créditos: Cash Converters

Para a Mãe Desportista

A que não passa um dia sem a sua corrida matinal ou a que começou agora a dar os seus primeiros passos no padel, o Controlador de Atividade Huawei Aw70 (7,95€, menos 43% que novo) ou a Raquete de Padel Nox ML10 Luxury L4 (72,95€) são os presentes ideais.

Para a Mãe dos Cozinhados

A que gosta de receber a família em casa e organizar refeições deliciosas para mimar os seus filhos, as sugestões passam por a Bimby Vorwerk Tm31 (331,95€, menos 66% que novo) ou a Máquina de Panquecas Flama (29,95€, menos 39% que novo).

créditos: Cash Converters

Para a Mãe “Techy”

Os produtos tecnológicos usados e recondicionados permitem poupar não só na carteira como no ambiente, reduzindo a quantidade de água gasta e o abate de árvores.

O Assistente Inteligente Google Home Mini (26,95€, menos 55% que novo), para tornar a casa mais tecnológica, e o Samsung Galaxy S20 Ultra 12gb 128gb 517,95€, menos 44% que novo), para manter o contacto e capturar todos os momentos em família, são presentes indicados.

Todas as peças estão disponíveis na loja online e nas lojas físicas em Lisboa e Porto.