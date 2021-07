O verão chegou e com ele a possibilidade de deixar tudo para trás durante uma ou duas semanas e aproveitar o calor na praia ou junto à piscina. Mas como todas as coisas boas, tem um custo.

A Vinted traz aos seus membros a possibilidade de gerar dinheiro extra, ao vender os seus artigos de moda que já não usam ou a poupar para conseguir aquelas adições de última hora ao roupeiro de verão.

Criada em Vilnius (Lituânia), por Milda Mitkute e Justas Janauskas, a Vinted é o maior Marketplace consumidor para consumidor, dedicado à moda em segunda mão na Europa, presente em 13 mercados na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos.

A plataforma é segura e fácil de usar, tornando a economia circular uma escolha acessível a mais pessoas em todo o mundo, com mais de 45 milhões de utilizadores e 300 milhões de artigos listados.

Ligada ao mercado francês e espanhol, as possibilidades para os membros portugueses da Vinted são infindáveis, seja para vender aqueles óculos de sol que já não usam ou para comprar aquela toalha de praia que combina melhor com o mood deste Verão.

Para aqueles interessados em fazer da segunda-mão a primeira escolha, a Vinted partilha algumas dicas:

Compradores:

Faça pesquisas mais específicas, utilizando diferentes termos e filtros. Por exemplo, não procure “Óculos de Sol”, mas sim “Aviador” ou outra categoria de óculos de sol que procura.

Não tenha medo de perguntar. A maior parte dos membros estará mais do que disponível para enviar mais fotos ou esclarecer alguma dúvida, desde que seja feito com educação. E quem sabe se não faz uma nova amizade?

Seja realista com as suas expectativas. Alguns artigos em segunda mão vão ter sinais de utilização.

Poupe tempo ao utilizar a personalização do perfil, selecionando já os tamanhos, marcas e categorias preferidas. Assim, cada vez que procura um novo item não terá de fazer tudo outra vez.

Pesquise e seja paciente. Se quer procurar um artigo muito específico, possivelmente terá de procurar por entre vários similares para o encontrar. Às vezes, depois de várias horas de pesquisa, propostas e espera, lá encontramos aquele artigo que faz todo esse tempo valer a pena.

Vendedores:

Se vai de férias, ou quer apenas fazer uma pausa nas vendas, deixe o perfil em “Modo Férias”. Vai poupar muito tempo e evitar que tenha de voltar a fazer o upload de todas as imagens e das descrições. Pode ficar ativo até 90 dias, omitindo todos os artigos durante esse período. Quando voltar de férias, não se esqueça de o reativar.

Encontrou o comprador perfeito para o seu item, mas ele não o pode pagar até ao próximo ordenado. Pode reservar o item para ele até 60 dias. Basta selecionar o artigo e marcar como reservado e este ficará temporariamente invisível para outros membros, até à data acordada para completarem a transação.

Quanto mais específico for o nome e a descrição do artigo, mais fácil será de o encontrar (desde que não ultrapasse os caracteres) Em vez de pôr “Vestido de verão” ponha “Vestido de Verão Floral”, por exemplo.

Otimize os seus produtos para que atinjam o seu máximo potencial – utilize todas as imagens que seja possível para que o comprador veja todos os detalhes, dando-lhes mais segurança para fazer a compra.

Use a descrição em seu proveito, não se esquecendo de detalhar: marca, cor, detalhes, tipo de tecido e a moda em que possa estar inserido.