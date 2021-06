Corona tornou-se na primeira marca global de bebidas com uma pegada de plástico líquida zero, o que significa que a marca recupera mais plástico do meio ambiente do que liberta para o mundo.

Esta conquista faz parte da visão da Corona de ser líder em sustentabilidade em produtos embalados de consumo e é o mais recente nos esforços de longa data da marca para ajudar a proteger os oceanos e as praias da poluição marinha por plástico.

Alcançar este marco vem após uma extensa avaliação externa das operações globais da Corona em relação às Diretrizes Corporativas de Gestão de Plásticos da 3RI da South Pole, um provedor de soluções climáticas. A avaliação mediu o uso remanescente de plástico da Corona em todos os produtos da marca e processos de logística de distribuição.

Também seguiu o Padrão de Redução de Resíduos de Plástico da Verra para calcular o impacto das atividades de mitigação da Corona, incluindo um grande investimento na Mexico Recicla, uma instalação de reciclagem no México. Graças a esses esforços de mitigação, a Corona agora recupera mais plástico do que a sua pegada de plástico.

O Corona Plastic-Free Challenge procura empreendedores apaixonados no mundo inteiro para ajudar a Corona a encontrar novas ideias ou tecnologias que possam reduzir ou eliminar mais plástico da sua cadeia.

Além disso, a empresa está a investir no redesign de produtos-chave. Por exemplo, 100% do volume de exportação da Corona para latas estará livre de anéis de plástico até o final do ano.

Estes esforços baseiam-se no compromisso de longa data da Corona em ajudar a proteger os oceanos e as praias em todo o mundo da poluição por plástico. Até agora, a Corona conduziu mais de 1.400 limpezas, envolvendo mais de 68.000 voluntários e reunindo resíduos de plástico em mais de 44 milhões de metros quadrados de praia.