A rotina de beleza faz parte do dia a dia de muitas mulheres e, por este motivo, é cada vez mais importante analisar o impacto que a mesma tem no ambiente.

Consciente desta necessidade, a SKIN tem procurado disponibilizar uma variada oferta de produtos mais sustentáveis, nomeadamente através da introdução de marcas preocupadas com o planeta.

“Adotar uma rotina de beleza sustentável é uma pequena mudança em cada um de nós, mas que impacta a preservação e equilíbrio do planeta. Estas alterações não têm de ser repentinas, mas sim graduais, contribuindo para a sustentabilidade a longo prazo. Ao longo dos últimos anos, temos vindo a selecionar marcas que, de alguma forma, apostem em ingredientes e cartonagens com origem em cadeias de valor éticas e elaborados com as melhores práticas sustentáveis para minimizar o impacto sobre o meio ambiente, ou em produtos que possam ser reutilizados, evitando as soluções descartáveis” afirma Daniela Marques, Beauty Expert da SKIN.

Para que a alteração de hábitos possa ser realizada de forma gradual, a marca sugere cinco passos simples que podem fazer a diferença.

Reaproveitar as embalagens

Quando um produto chega ao fim é hora de pensar de forma criativa e encontrar uma solução para reaproveitar as embalagens, ao invés de as descartar.

Os produtos em boião, por exemplo, depois de lavados, podem servir para levar os novos favoritos (e que vêm em embalagens maiores) nas viagens e fins-de-semana.

Utilizar protetores solares sustentáveis

Durante o verão, os protetores solares são dos produtos mais utilizados. E esta escolha também pode ser mais consciente e ecológica, uma vez que ao longo dos anos tem sido estudado o impacto destes produtos no meio marinho, nomeadamente nos corais. Na SKIN, os protetores solares sustentáveis são uma tendência e há cada vez mais marcas a disponibilizar opções.

Assim, neste verão, pode optar pelo Avène Intense Protect SPF50+ Fluido 150ml, um fluído com filtros solares não ecotóxicos que não tem impacto no coral, fitoplâncton e zooplâncton, respeitando a biodiversidade marinha. Fórmula biodegradável e amiga do ambiente.

Usar cotonetes e discos desmaquilhantes reutilizáveis

O momento de maquilhar pode exigir alguns pequenos retoques, conseguidos através de cotonetes. E porque não utilizar cotonetes reutilizáveis? São uma opção sustentável e de longa duração e que substitui até 1000 cotonetes de uso diário. Depois de usar é só lavar com água e sabão.

Ao final do dia, quando a pele é desmaquilhada, os discos desmaquilhantes reutilizáveis podem entrar em ação, em alternativa aos discos de algodão de utilização única (reduzindo estes até 1750 unidades).

Aproveitar os produtos (mesmo) até ao fim

Por vezes achamos que os produtos favoritos chegaram ao fim, mas um pequeno truque mostra como isso nem sempre é verdade. Por exemplo, em embalagens em tudo, podemos cortar uma parte da embalagem e verificar se ainda existe uma quantidade de produto que pode ser utilizado.

Além disso, devemos usar a parte cortada de cima para cobrir e encaixar na parte de baixo de forma a manter os restos de produtos conservados enquanto não gastamos tudo. Assim, é até à última gota.

Trocar as embalagens na hora de lavar o cabelo

Champô e amaciador fazem parte da rotina de beleza e também na hora de lavar o cabelo uma pequena alteração pode fazer toda a diferença. É o caso da introdução dos champôs e amaciadores sólidos, disponíveis para diversos tipos de cabelo e necessidades, que são ecológicos e têm 0% de plástico.