Todos os dias somos bombardeados com centenas de milhares de informações relacionadas com marcas desde que acordamos. São os anúncios que invadem o feed das nossas redes sociais, as embalagens de todos os produtos que temos em casa, os logotipos e cartazes que passamos a caminho de trabalho e toda a publicidade que ouvimos na rádio, entretanto. É fácil que no meio de tanta informação, a nossa marca passe despercebida ao nosso público-alvo.

Vários estudos indicam que a nossa capacidade de reter informação aumenta exponencialmente se a mesma fizer parte de uma história e quando não se tem grandes orçamentos para investir em anúncios e publicidade, contar uma boa história, pode fazer a diferença.

“O que hoje em dia diferencia uma marca dos seus concorrentes é principalmente a sua forma de alcançar o seu público-alvo. Podemos ter o melhor produto do mercado, mas se ninguém souber que ele existe, dificilmente vai sair das prateleiras. O storytelling é uma das melhores ferramentas das Relações Públicas para criar uma relação com os públicos das marcas", diz Paula Carvalho, CEO da agência de comunicação Suit PR.

A Suit PR deixa três dicas para que as marcas aprendam a usar o storytelling para se destacar face à sua concorrência:

1. Ser genuíno e coerente

Muitas vezes não nos apercebemos do quão interessante pode ser a nossa própria história e pomo-nos a inventar uma realidade alternativa que nos parece muito melhor. O público gosta de ter uma cara e uma história que possa ligar às marcas e isso vai ajudar-nos a criar uma maior relação de proximidade e pertença com o consumidor.

2. Adequar-se ao público-alvo

Mais do que o conteúdo, é importante a forma como contamos a história e saber adequar o nosso tom a quem temos à frente é importante. Basta pensar que normalmente não contamos a mesma história da mesma forma a uma criança ou a um adulto, temos de saber quem são os nossos públicos-alvo para adequar a nossa narrativa e saber o que é ou não relevante para a história.

3. Tornar a nossa história parte integrante da nossa marca

Se temos uma boa história, porque não usar? Todas as marcas são únicas e são essas diferenças que devem ser celebradas, para não serem apenas “mais uma”. Se temos uma boa história, vamos torná-la parte da comunicação, parte do ADN da marca e deixar que os nossos consumidores façam parte dessa mesma história connosco.