A transformação digital ou tecnológica à escala mundial tem vindo a promover várias mudanças nas indústrias, economias e sociedade atual.

Segundo o Fórum Económico Mundial, metade dos colaboradores vão ter necessidade de requalificar as suas competências até 2025. Já o LinkedIn estima que 150 milhões de postos de trabalho, relacionados com a transformação digital, sejam criados nos próximos cinco anos a nível global.

Entre as novas profissões emergentes, encontramos os criadores de conteúdo, que tal como o Rui Cunha, são pessoas que desenvolvem conteúdos digitais sobre temas em que possuem um grande domínio e são reconhecidos como referência nesses assuntos.

Com uma comunidade de cerca de 10 mil empreendedores, Rui Cunha é produtor da Hotmart. É conhecido como um dos principais impulsionadores do e-commerce em Portugal e conta com uma experiência profissional de 20 anos nas áreas do marketing digital, vendas e gestão de negócios online, que associados ao facto de ter estado na génese e crescimento de um dos principais fenómenos do e-commerce mundial, contribui para partilhar a sua expertise nos cursos e mentorias que oferece no universo de produtos digitais, voltados principalmente para empreendedores.

“Através de estratégias disruptivas e inovadoras, ajudo empreendedores a expandirem os seus negócios e a realizarem o seu verdadeiro potencial. Para mim, um empreendedor é como um super-herói. São eles que na sua ‘loucura’ investem, lançam novos produtos e marcam tendências”, revela Rui Cunha.

Nos últimos 10 anos, Rui ajudou empresas a venderem centenas de milhões de dólares e mais de 600 alunos já beneficiaram dos seus cursos online. Em 2021, o criador teve um crescimento de 280% na comercialização de infoprodutos comparativamente a 2020 e espera alcançar 250% em 2022. Em 2021 ajudou dezenas no lançamento de mais de 50 lojas online.

“Os empreendedores com quem trabalho procuram alcançar independência financeira ou obter um rendimento extra. Pretendo ajudá-los a concretizar sonhos, assim como potenciar os resultados dos seus negócios, através do marketing e ferramentas digitais. Até porque uma das minhas grandes missões é ajudar ao aparecimento e desenvolvimento de novos empreendedores, criando condições para gerar mais oportunidades de emprego em locais em que estas escasseiam”, conta Rui.

“O mercado de trabalho está a mudar a um ritmo acelerado, o que exige uma necessidade de requalificação e adequada formação de todos os profissionais. Estamos a viver uma cultura de life long learning, ou seja, a aquisição de novos conhecimentos deve ser uma constante ao longo da nossa vida”, explica Pedro Moreira, Gerente Regional para a Ibéria (Portugal & Espanha).