O aumento do salário mínimo nacional (dos atuais 665 euros para 705 euros), levou à necessidade de um ajuste entre as retenções na fonte e o valor do imposto a pagar.

Segundo as simulações do Ministério das Finanças, e dependendo do rendimento de cada contribuinte, os portugueses vão ganhar, mensalmente, entre um e cinco euros mais.

Para além disso, também vão ser mais os contribuintes isentos. Uma medida que vai abranger os salários e as pensões dos cidadãos que recebem até 710 euros mensais.

Com todas estas alterações, é fundamental fazer contas para perceber o que vai alterar no seu salário líquido em 2022.

Como posso calcular o meu salário líquido?

Através do simulador de salário líquido 2022, para além de conseguir fazer as contas de forma rápida e simples, vai conseguir ainda perceber: o seu rendimento tributável, o valor de duodécimos que recebe por mês, os valores de retenção para IRS, as contribuições para a Segurança Social e o vencimento líquido.

Para que o simulador lhe dê o valor correto, precisa apenas de garantir que coloca os montantes certos, nos devidos campos. Se, por outro lado, pretender calculá-lo de forma tradicional, poderá recorrer à seguinte fórmula:

Salário líquido = salário bruto - descontos de segurança social - descontos de IRS

Os descontos de segurança social correspondem a 11%. Já os de IRS dependem de onde se situa na tabela de retenção de IRS 2022. No entanto, não se esqueça que a esse valor podem somar-se os duodécimos de subsídios de Natal e férias (sobre os quais também são feitos descontos) e o subsídio de alimentação.

Quais são as informações necessárias para utilizar o simulador?

Para fazer os cálculos e obter o valor do seu ordenado líquido, deve saber indicar:

Salário base (ou salário bruto);

Situação matrimonial (solteiro, casado, se um ou dois titulares);

Número de dependentes;

Como vai receber os seus subsídios de Natal e Férias (por inteiro ou em duodécimos e, no segundo caso, se são os dois subsídios em duodécimos);

Montante diário referente ao subsídio de alimentação e como o recebe (se em cartão/ ticket ou remuneração).

Esta ferramenta pode ser utilizada por qualquer contribuinte que trabalhe por conta de outrem, seja no setor público ou privado; receba os subsídios de Natal e férias por inteiro ou duodécimos; tenha rendimentos fora o salário base; ou receba o subsídio de alimentação em cartão ou em dinheiro.

Qual a importância de calcular o meu salário líquido?

Para poder fazer e organizar o seu orçamento familiar é fundamental que saiba, ao detalhe, não só o que gasta, mas também o que ganha por mês. Assim vai conseguir programar o próximo ano e perceber se precisa de fazer alguns ajustes.

A poupança também entra nesta equação. Isto porque se não tiver dúvidas sobre quanto é o seu rendimento líquido vai conseguir gerir melhor as suas poupanças e programar o futuro. Pode, por exemplo, aproveitar para poupar todos os meses esse valor extra direcionando-o para um fundo de emergência (o chamado pé de meia) ou até mesmo para comprar ou contratar algo de que precise.

Por fim, mas não menos importante, também vai ajudá-lo a organizar e preparar o seu IRS de 2023.