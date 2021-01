Em 2021 foram introduzidas pelo Governo várias alterações nos rendimentos e também nas tabelas de IRS. No caso das pensões, foi aprovado o aumento extraordinário de 10 euros nas que vão até aos 658,2 euros, abrangendo cerca de 1,9 milhões de pensionistas.

Para além disso, o mínimo a partir do qual passa a descontar para o IRS aumentou para 686 euros. E esta medida, também conhecida por mínimo de existência, é válida tanto para solteiros, casados ou em união de facto que escolham ser tributados em conjunto, trabalhadores dependentes e independentes, e para pensionistas.

Dadas as mudanças, é importante perceber se o valor da sua pensão em 2021 vai também mudar. Ao estar informado vai conseguir, não só, fazer um melhor planeamento das suas finanças pessoais, como também ajudá-lo a programar a sua poupança.

Como posso calcular o valor da minha pensão em 2021?

Uma vez publicadas todas as tabelas de retenção na fonte sobre o IRS, para saber exatamente quanto vai receber use o Simulador de Pensão Líquida 2021 do Doutor Finanças.

Esta ferramenta pode ser usada por pensionistas do setor público ou privado e já contempla as tabelas de retenção na fonte atualizadas. De realçar que este simulador apenas calcula o valor líquido da pensão, pelo que terá de saber qual o valor bruto que está a receber.

O que vai precisar para utilizar o Simulador de Pensão Líquida 2021?

Para calcular a pensão líquida a receber precisa de alguns dados como a sua área de residência (Portugal Continental, Açores ou Madeira), estado civil, tipo de pensão e valor bruto da mesma. Saiba ainda que o número de dependentes e o número de dependentes portadores de deficiência também influenciam o cálculo.

Salientamos ainda o facto de que, em 2021, a idade da reforma sobe para os 66 anos e 6 meses, aumentando em um mês face a 2020. Este aumento ditou também um agravamento do fator de sustentabilidade das pensões. Ou seja, um contribuinte que pretenda reformar-se antecipadamente, sofrerá um corte de 15,5% no valor da sua pensão, em vez dos 15,2%.