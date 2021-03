O que é o Debt Tsunami?

Quem tem um conjunto de créditos sabe o complicado que é pagar tantas prestações, religiosamente e sem falhas. Gerir um orçamento familiar apertado e com uma grande fatia alocada a estes pagamentos é um grande desafio.

Como sabemos, ao pagar um crédito temos a componente de capital e a componente de juros. Quanto mais alargado for o prazo, menor a fatia de capital que amortizamos e maior a percentagem de juros que pagamos. Se mantivermos o contrato como originalmente, vamos pagar muitos juros, especialmente se considerarmos que as taxas de juro dos créditos são muito elevadas.

O Debt Tsunami consiste em estratégias de liquidação antecipada dos seus créditos, mantendo o valor da prestação constantes. O mesmo será dizer optar por reduzir o prazo, ao invés de reduzir a prestação. Assim, cada prestação adicional que faz é tempo que ganha.

Como iniciar todo o processo?

Para iniciar o processo deverá ter em consideração um conjunto de etapas:

Encontrar espaço no seu orçamento familiar para liquidar créditos, o que consiste em procurar todas as fontes de poupança e de corte de custos. Podemos passar por meses de grande austeridade, mas sabemos que temos um objetivo concreto que será atingido mais rápido com um esforço extra;

Listar todos os créditos, tendo em consideração as suas diferentes características (montante em dívida, prazo e taxa de juro);

Usar uma de três estratégias que a seguir explicamos.

1. Debt Snowball

A primeira estratégia passa por listar os seus créditos tendo por base aquele com o montante em dívida mais baixo. De seguida, focar toda a sua atenção em liquidar antecipadamente. Isto implica usar os excedentes que conseguiu libertar nas suas despesas de dia a dia, o seu subsídio de férias e/ou de Natal. De notar, mais uma vez, que devemos manter a prestação constante e optar por reduzir o prazo do crédito.

Depois de pago o primeiro crédito, usamos o valor da prestação que deixámos de pagar para liquidar o segundo crédito, e por aí adiante. É um processo moroso mas que tem um incentivo emocional pois encontraremos incentivo nos sucessos que vamos atingindo.

2. Uma segunda forma de listar os créditos

Se o debt snowball é muito interessante em termos emocionais, não é a estratégia mais eficiente em termos matemáticos e financeiros. Na prática, é mais eficiente focar a sua atenção nos créditos com a taxa de juro mais elevada. O processo é em tudo idêntico ao debt snowball mas colocando no topo o crédito com a taxa de juro mais elevada.

3. Método Tabata

O método tabata é um método que pode ser muito útil para intervalar momentos de esforço e sacrifício com momentos de descanso. Na prática, podemos seguir qualquer uma das estratégias acima identificadas mas procurando intervalar meses de austeridade com meses de menor esforço. Ou seja, durante 2 ou 3 meses cortamos os custos ao máximo e depois descansamos 1 mês. Depois, voltamos ao esforço e assim sucessivamente.

Qualquer um destes métodos exige esforço e dedicação. No entanto, são métodos que tornam possível atingir os seus objetivos. Verá que o esforço vai compensando e que rapidamente começará a sentir os seus efeitos. Primeiro sente pouco mas com o tempo sente todo o poder do Tsunami. Claro que pode conciliar estas estratégias com a consolidação de créditos, mas nada substitui o seu esforço mensal.