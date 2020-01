2. É possível um financiamento a 100%?

A 30 de janeiro de 2018 foi aprovada uma medida que só permite que os bancos financiem até 90% do valor da escritura da aquisição, sendo que o imóvel que irá ser financiado não pode ter nenhum outro crédito associado.

Ou seja, o Banco de Portugal recomendou no fundo que o rácio LTV (loan to value) deve ser inferior ou igual a 90%. No entanto, pode adquirir um financiamento de 100% se adquirir um imóvel do banco.

Assim, se não tem orçamento suficiente para comprar uma casa com um financiamento igual ou inferior a 90%, vá a um balcão de uma instituição bancária ou pesquise na Internet os imóveis dos bancos para ver as ofertas que existem.

3. É obrigatório ter um fiador?

Não é obrigatório ter um fiador. Contudo, depende muito do risco que poderá representar para o banco. Desta maneira, se o risco for elevado para a instituição bancária, maior será a probabilidade de lhe ser exigido apresentar uma pessoa como fiador.

E agora pergunta: como o banco consegue avaliar a minha capacidade pagar as prestações do empréstimo? Através da sua taxa de esforço, que no fundo é a avaliação que o peso da prestação mensal do crédito habitação tem no rendimento líquido do seu agregado familiar.

Desta forma, a instituição bancária vai avaliar as suas condições profissionais e financeiras para verificar se a sua taxa de esforço é baixa ou elevada. Por outras palavras, o banco vai confirmar se tem ou não capacidades para pagar o crédito que solicitou. Mesmo que seja baixa, o banco pode pedir um fiador devido a decisões comerciais.

Fórmula da taxa de esforço:

[Total de Prestações Financeiras / Rendimento do Agregado Familiar] x 100 = total em percentagem

Este cálculo irá permitir-lhe saber se tem capacidade em suportar estes custos e qual o valor do imóvel a pagar mais indicado para a sua vida financeira. Estima-se que a taxa de esforço não ultrapasse os 30%. Se esta apresentar um valor maior, é provável que o crédito não seja aprovado.

4. É permitido um crédito de habitação numa situação de desemprego?

Sim. Mas depende do banco. A instituição bancária poderá aceitar fazê-lo desde que consiga acrescentar fiadores ou outras garantias adicionais de pagamento.

No entanto, de forma genérica, se não tiver fiadores e estiver numa situação de desemprego duradoura, dificilmente o banco ceder-lhe-á esse empréstimo.

