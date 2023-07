Há uma frase usada no mundo das finanças que afirma que “a poupança deve ser a primeira despesa”. Se preferirmos, podemos adaptar a mesma frase a uma outra expressão que nos soará plena de significado: “pague-se a si mesmo”. Independentemente da formulação que usamos, há aqui uma grande dose de verdade. Encontrar um caminho para a poupança é traduzível em maior liquidez face às despesas do dia a dia e erguer um escudo de defesa frente às adversidades presentes e futuras. Dado estarmos a fazer uso de palavras e ordem, diga-se que “é importante agir já”. Ou seja, atuar para garantir a independência financeira.

Como sabemos, a poupança é uma das melhores proteções contra a inflação. Regressando ao território da gíria financeira, diz-se da inflação ser um “bicho que corrói o nosso dinheiro”. É uma evidência que todos sentimos na pele, ou melhor, nas nossas carteiras, particularmente nas deslocações aos supermercados e nas visitas aos postos de combustíveis. Aí, o dinheiro está a valer menos.

Há um banco que nos apresenta uma proposta de valor assente na poupança e no retorno. Vejamos como nas linhas que se seguem.

Conta 100% novobanco Cartão Débito + Cartão Crédito Verde + Cartão pré-pago; Zero euros em transferências a crédito SEPA+, pagamentos e mais pelo novobanco Online, App ou MB WAY; Acesso a adiantamento de ordenado; Poupanças a render juros; Assistência médica e técnica ao lar. Conta 360º novobanco Cartão Débito + Cartão de Crédito Gold + Cartão pré-pago; Zero euros em transferências a crédito SEPA+, pagamentos e mais pelo novobanco Online, App ou MB WAY; Isenção de comissões em compras, no estrangeiro e em postos de abastecimento de combustível, com o Cartão de Crédito Gold; Acesso a adiantamento de ordenado; Assistência médica ao lar, com 2 vídeoconsultas por ano GRÁTIS; Assistência técnica ao lar, com 1 hora de mão de obra por ano GRÁTIS; Descontos em Seguros Saúde, Casa e Auto.

Pormenorizemos: ao abrirmos no novobanco uma nova Conta 100% ou Conta 360º, ao balcão ou online, e domiciliarmos o nosso ordenado ou pensão até ao final de 2023, ganhamos uma remuneração de 4% (TANB) sobre o saldo na vertente de poupança da conta. Ou seja, uma remuneração consideravelmente superior à dos tradicionais depósitos a prazo. Um incentivo para que, já hoje, possamos pensar num caminho para encetarmos a poupança. Isto, calculado num máximo de 1.000 euros no caso da conta 100% e de 2.500 euros na conta 360º. Sublinhe-se que o cálculo dos juros é diário e o pagamento é mensal.

Vista a poupança, passemos para o outro apetecível argumento à abertura de uma Conta 100% ou Conta 360º, a oferta adicional de cashback nos pagamentos feitos com cartão de crédito da conta (Verde ou Gold). O mesmo é dizer que, de cada vez que usamos o nosso cartão de crédito nas visitas ao supermercado e ao posto de combustível (dois tipos de gastos onde mais temos sentido o impacto da inflação), parte da despesa retorna à nossa carteira. Ou seja, o cashback garante-nos o reembolso de 10% dos gastos calculados para um máximo de 200 euros de despesas, o mesmo é dizer, num máximo de 20 euros/mês. Uma promoção também válida até ao final de 2023.

Dois apetecíveis argumentos que se somam às vantagens da Conta 100% e Conta 360º (ver caixa) e, como vimos no início do artigo, um verdadeiro impulso à ação: “mudar agora só tem lados bons”.

Válido para novos clientes, que nunca tenham tido conta no novobanco. Campanha aplicável com abertura de conta e domiciliação de ordenado ou pensão. Condições verificadas mensalmente a partir do primeiro mês de abertura de conta e até 31 de dezembro de 2023. Cada Cliente só poderá beneficiar de uma única conta na campanha.

Comissão de manutenção mensal de conta pacote de 6,90€ + Imposto do Selo, ou 7,90€ + Imposto do Selo, para a Conta 100% e Conta 360°, respetivamente, podendo ser de:

Conta 100%: 3,50€ + Imposto do Selo com 250€ de compras mensais com os cartões de débito ou crédito da conta e:

- domiciliação de ordenado a partir de 580€ (código 08) ou;

- domiciliação de pensão a partir de 350€ (código 11) ou;

- 2 ou mais autorizações de debito de despesas mensais da casa (p. ex. agua, luz, TV ou net).

Conta 360°: 4,50€ + Imposto do Selo com soluções de poupança e investimento de saldo médio mensal acima de 35.000€ e:

- domiciliação de ordenado a partir de 1.500€ (código 08) ou;

- domiciliação de pensão a partir de 500€ (código 11) ou;

- 1.200€ de compras mensais com os cartões de débito ou crédito da conta.