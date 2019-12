1. Sentir-se em casa

Um espaço onde os trabalhadores se sintam em casa, em que possam escolher o sítio onde se sentem mais confortáveis a trabalhar pode contribuir para uma maior liberdade de movimento e, consequentemente, uma melhor capacidade de mudança.

Seja em secretárias, em sofás ao lado da copa, ou mesmo nos puffs espalhados pelas salas, existem muitas possibilidades que podem ajudar os colaboradores a sentirem-se em casa.

Uma das iniciativas promovidas pela cultura escandinava é a de prolongar o comportamento que temos em casa no local de trabalho. Por exemplo, a possibilidade de alcatifar o chão, para que os seus colaboradores possam usar pantufas enquanto trabalham.

2. Salas adaptáveis às necessidades

Um escritório tem como objetivo aglomerar equipas distintas que, tradicionalmente, trabalham em ilhas com mesas e condições similares. No entanto, a possibilidade de escolher o nosso local de trabalho consoante as necessidades da equipa ajudam a uma melhor adaptação e, consequentemente, a um aumento da felicidade no trabalho.

Se cada equipa tiver a sua própria sala e puder organizá-la consoante o número de elementos ou necessidades da mesma, é possível organizar o espaço e gerir o tempo entre as reuniões dinâmicas e a concentração necessária para focar num projeto importante.

Ter secretárias em forma de boomerang também pode ajudar as empresas que privilegiam o multitasking, visto que este tipo de mobiliário permite a colocação de vários ecrãs e até o ajuste do mesmo para a altura mais desejada.

3. Zonas comuns e espaços de lazer

Os trabalhadores valorizam zonas comuns com muito espaço e com condições para as necessárias pausas ou mesmo para descontrair com os colegas. Ter uma copa com bastante espaço para as refeições pode permitir um contacto mais direto e descontraído com outros colaboradores, garantindo oportunidades únicas de networking com outros departamentos e o aumento da satisfação no local de trabalho.

Um auditório em espaço aberto também é um bom local, pois pode ser um sítio privilegiado para a realização de meetups, reuniões de equipas ou mesmo receber visitantes. É importante perceber que um escritório não tem de ser única e exclusivamente um espaço de trabalho propriamente dito.

A existência de locais de relaxamento ou de espaços de diversão poderá ajudar os colaboradores a relaxar e, ao mesmo tempo, a utilizar esse tempo para analisar a melhor forma de resolver um determinado problema ou situação. Uma sala de jogos, com matraquilhos e consolas de videojogos ou um espaço de relaxamento no qual os colaboradores podem receber massagens ou ter outras atividades que melhorem o bem-estar, são dois bons exemplos que podem melhorar a produtividade dos trabalhadores.

4. Apostar na luz natural

Para além das condições internas do escritório, é importante apostar na qualidade do ambiente natural exterior. Estudos recentes revelam que a exposição das pessoas à luz natural contribuiu para uma melhor disposição e energia, causando um grande impacto na concentração e produtividade dos trabalhadores.

Se não é possível introduzir luz natural através das janelas, existem outras opções como lâmpadas especiais que podem contribuir para uma redução da fadiga e um aumento da felicidade e performance no local de trabalho.

5. Espaço ergonómico no local de trabalho

A saúde dos trabalhadores deve ser uma preocupação fundamental dos empregadores. Afinal, só um colaborador saudável e feliz pode ser mais produtivo. Desta forma, é importante adaptar todo o mobiliário e as condições do local de trabalho com vista à melhoria da vida do trabalhador.

Mesas adaptáveis à fisionomia do colaborador, criar momentos de pausas, onde as equipas podem ter conversas que não sejam relacionadas com trabalho ou salas com utilizações distintas, para lazer e trabalho, poderá ser importante para desenvolver o bem-estar geral e produtividade no local de trabalho.

6. Um escritório mais sustentável

A sustentabilidade e a preocupação ambiental são temas que estão a ser cada vez mais discutidos no nosso dia a dia. Este é um tópico que gera preocupação de muitos trabalhadores e uma empresa que implemente medidas amigas do meio ambiente pode contribuir para uma maior identificação dos colaboradores e, como consequência, garantir a sua lealdade à empresa.

Utilizar energia renovável na geração de eletricidade para o escritório, colocar carpetes feitas com material reciclado ou reduzir a quantidade de caixotes do lixo ou do número de impressoras (para reduzir o lixo produzido e o desperdício de papel) são algumas ideias que podem ser implementadas no local de trabalho.

Luzes com sensores de movimentos ou a promoção da reciclagem entre os colaboradores também constituem medidas interessantes para melhorar a confiança dos trabalhadores na empresa onde trabalham.

créditos: Pixabay

Para além das pessoas, a imagem de um escritório ou local de trabalho também poderá ser importante no contexto de employer branding, ou seja, a estratégia das empresas para recrutar novos colaboradores.

Os escritórios da Google ou da Apple são exemplo disso mesmo, por serem inovadores, diferentes e terem características de sonho para os seus colaboradores. Se existir um foco em melhorar as condições dos trabalhadores de uma empresa, podemos não só garantir que os mesmos se mantêm fiéis à empresa durante vários anos mas também contribuir para um aumento de colaboradores interessados em serem contratados pela sua empresa.