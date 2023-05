A adoção de animais é um ato de profundo amor e respeito. Numa sociedade cada vez mais consciente dos direitos dos animais e da necessidade urgente de respeitá-los e protegê-los, a adoção é uma alternativa ética e responsável à aquisição de animais, uma prática que, por vezes, esconde uma realidade de maus tratos.

Quando se opta por adotar, o animal não só tem a oportunidade de ter um lar seguro, mas também se contribui para o combate a práticas de comércio ilegal que não têm em conta o bem-estar animal.

Adotar contribui para a redução do número de animais abandonados, que é, também, um problema de saúde pública. Ao escolher adotar em vez de comprar, pratica-se um ato de cidadania, empatia e respeito pelo próximo – seja ele humano ou não.

Neste artigo, conheças algumas razões pelas quais deve adotar e não comprar um amigo de quatro patas, segundo os conselhos dos especialistas em seguros para animais da Mapfre.

1. Salvar uma vida

Adotar um animal significa oferecer-lhe uma segunda oportunidade, trazendo esperança a um ser vivo e sensível que, de outra forma, poderia enfrentar um destino incerto. Todos os anos, milhões de animais são abandonados ou nascem em situações precárias de rua, enfrentando inúmeros desafios, desde a falta de acesso a alimentos adequados, atendimento médico e um ambiente seguro, até à exposição constante a abusos e perigos. Ao mesmo tempo, a comercialização de animais está a tornar-se um negócio lucrativo, com criadores que colocam, frequentemente, os benefícios financeiros acima do bem-estar dos animais.

Adotar, ao invés de comprar, é uma atitude que pode contrapor esta realidade – e os motivos que o justificam vão além da compaixão por estes seres vulneráveis. Trata-se de uma questão de responsabilidade social, educação, bem-estar animal e ética. O processo de adoção contribui para a consciencialização sobre a importância do respeito à vida animal e da esterilização, além de combater a exploração e a crueldade inerentes à indústria de vendas de animais.

2. Combater a criação irresponsável

A compra de animais de raça pura pode incentivar a criação irresponsável e em massa, muitas vezes em condições desumanas e insalubres, maximizando o lucro à custa do bem-estar dos animais, que como consequência podem sofrer de uma série de problemas de saúde física e psicológica. Ao optar pela adoção, desencoraja-se a procura por animais provenientes de criações inadequadas, promovendo uma abordagem mais ética e consciente em relação aos animais de estimação, sendo esta uma oportunidade para educar as pessoas sobre a realidade do comércio de animais.

3. Animais já treinados

Animais mais velhos podem ser a escolha perfeita para famílias ou pessoas que não têm energia, tempo ou vontade para lidar com todas as necessidades de um animal recém-nascido, nomeadamente o treino e a socialização. Muitos animais disponíveis para adoção são adultos já treinados, tendo sido abandonados, por vezes, devido a mudanças na vida dos seus antigos tutores. Adotar um animal mais velho significa que este não irá precisar de passar pela fase de treino inicial, por aprender a fazer as necessidades no lugar certo ou a comportar-se adequadamente. Por norma, costumam ser mais calmos e têm as suas personalidades já formadas, facilitando a adaptação à nova família.

4. Custo reduzido

Ao adotar um animal, é possível economizar. Os abrigos e centros de resgate costumam cobrar uma taxa de adoção que geralmente inclui a esterilização ou castração do animal, bem como as vacinas iniciais, serviços que teriam custos adicionais caso se tratasse de uma compra do animal. Além disso, muitos animais adotados já estão com a saúde estabilizada e podem ter recebido cuidados veterinários necessários antes da adoção.

Outro aspeto económico relevante é que, ao adotar, está a apoiar-se a missão de uma organização sem fins lucrativos. A taxa de adoção ajuda a cobrir parte dos custos de cuidados e manutenção dos animais, contribuindo para a continuidade das operações do abrigo.

5. Experiência gratificante

A adoção de um animal de estimação é uma experiência gratificante, tal como é testemunhar o crescimento e o desenvolvimento de um novo companheiro, estabelecendo um vínculo especial com ele. Animais adotados demonstram, frequentemente, uma profunda gratidão, pois percebem que estão num ambiente seguro. Acompanhar o seu progresso, desde o momento em que chegam ao seu lar até se tornarem membros queridos da família, é um lembrete constante do impacto positivo que a adoção pode ter, não só no animal, mas também na vida daquele que decidiu abrir a sua casa e o seu coração.