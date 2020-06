Os testes serológicos ao determinarem a prevalência de anticorpos IgG na população portuguesa, mostram uma realidade mais concreta face à situação epidemiológica no país. Estes dados são cruciais para fundamentar decisões futuras e avaliar a possibilidade de imunidade coletiva. Até esta existir, há que continuar a cumprir com as normas da Direção Geral de Saúde, como usar máscara, lavar as mãos frequentemente e evitar aglomerações.

Um artigo do médico Germano de Sousa, especialista em Patologia Clínica