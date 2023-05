Com as inovações do mundo digital, passamos cada vez mais tempo em frente a ecrãs, gastando várias horas por dia entre computador, televisão, tablet ou smartphone. Estes hábitos podem contribuir para a fadiga ocular, que afeta 60% da população. Se sente dores de cabeça, tem os olhos vermelhos, secos ou lacrimejantes, talvez faça parte desta estatística.

O que é a fadiga ocular?

A fadiga ocular ocorre quando os seus olhos sofrem desconforto por estarem em esforço para além dos seus limites. A fadiga ocular ocorre quando os músculos no nosso olho não têm descanso suficiente, hidratação e proteção da forte luz do ecrã do computador por longos períodos de tempo.

Com o passar do tempo, os seus olhos tendem a doer e ficam cansados. Os olhos de algumas pessoas passam por tanto esforço que começam a aquecer e elas sentem fadiga ocular constante, devido à longa exposição a raios nocivos, brilho e poluentes atmosféricos.

Quando isto acontece, necessitamos de limitar o tempo passado a olhar para a TV, ecrãs de computadores e telemóveis e procurar conforto nos tratamentos oftalmológicos disponíveis.

O que pode fazer para combater a fadiga ocular?

Reduzir a exposição ao brilho

Caso canse facilmente os seus olhos, deverá ajustar a luz à sua volta para reduzir o brilho proveniente do ecrã do seu computador. Por exemplo, se houver uma lâmpada perto do seu computador que esteja a irradiar brilho para o seu ecrã, será boa ideia reposicionar a lâmpada.

Instalar um interruptor para regulação da intensidade luminosa é também uma medida comprovada na redução da emissão de brilho dos ecrãs dos computadores e pode ser uma solução eficiente para a fadiga ocular. Adicionar ao seu monitor um filtro para redução de brilho pode diminuir o ofuscamento, visto que absorve o excesso de brilho e impede os seus olhos de o absorver.

Ajuste o seu local de trabalho

Ajustar a altura do seu monitor também pode fazer diferença. Mantenha a altura do seu monitor elevada até à altura do seu rosto, mas ligeiramente abaixo do nível dos seus olhos. E mantenha o monitor a cerca de 50-71 cm do seu rosto, já que assim reduz a probabilidade de sentir os seus olhos tensos ou cansados.

Faça um intervalo, sem ecrãs

Estar sentado em frente a um ecrã durante longos períodos de tempo não é recomendável. Isto torna-se ainda mais importante quando sabe que os seus olhos estão cansados. Seria aconselhável levantar-se, lavar os olhos e beber alguma água de maneira a reidratar os seus olhos. Isto também diminui a fadiga ocular dando aos seus músculos tempo para recuperar enquanto tira uma pausa dos ecrãs.

Outra recomendação é seguir a regra dos 20-20-20. Por cada 20 minutos de trabalho em frente a ecrãs, desvie o olhar para um ponto em média a 6m de distância, durante cerca de 20 segundos.

Use óculos próprios para computador

Por vezes, fazer uma pausa dos ecrãs, usar gotas oftálmicas e mudar a luminosidade não ajuda o suficiente. Outra solução pode ser usar óculos com lentes que bloqueiem a luz azul em excesso irradiada pelos ecrãs digitais, protegendo os seus olhos.

