A dermatite atópica na idade adulta carateriza-se principalmente pela pele seca, o que leva à descamação e irritação e provoca sintomas irritantes como comichão.

É um desequilíbrio na função protetora da pele que a torna demasiado sensível às influências ambientais, ao suor, aos estímulos emocionais e às alergias alimentares.

A dermatite atópica nos adultos é um problema real e a Weleda, fabricante de produtos de cosmética, higiene e bem-estar naturais, mostra-lhe como melhor lidar com ela.

Os especialistas relatam que a incidência da pele atópica em adultos está a aumentar devido a hábitos de vida e a agentes relacionados com a poluição, falta de sono e stresse, que levam ao seu aparecimento.

Na idade adulta, as irritações aparecem no rosto e no corpo e, para controlar e combater os fatores que agravam esta condição, é necessário ter um cuidado específico:

- Duches curtos e tépidos, sem excederem os dez minutos, com produtos que limitam o uso de sabão – géis de banho também podem ser usados. Após o duche, é importante aplicar cremes específicos que hidratam intensamente a pele.

Além disso, devem ser evitadas as altas temperaturas, bem como o suor excessivo no verão.

Devem igualmente ser evitadas roupas com tecidos sintéticos ou lã, dando preferência ao algodão.

Malva branca, acalma e alivia a pele atópica

Entre os produtos indicados para peles com esta condição estão a linha de Malva Branca da Weleda, que contém 3 ingredientes ativos especialmente selecionados para suavizar a pele atópica:

Malva Branca: acalma, hidrata e alivia a pele. Envolve a pele num manto protetor, oferecendo uma maior proteção contra estímulos externos e promovendo o desenvolvimento de uma pele saudável.

Amor-perfeito: alivia a comichão da pele atópica, é antisséptico, cicatrizante, e suaviza a pele gretada.

Óleo de Coco biológico: refresca a pele, proporcionando um toque aveludado e um aroma natural delicado. É também extremamente rico em ácido lático, que ajuda a melhorar o sistema imunitário da pele.