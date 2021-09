Patrocinado por Sanofi

Acaba de ser lançada uma campanha de sensibilização para a dermatite atópica (D.A.) moderada a grave, com o apoio Associação Dermatite Atópica Portugal (ADERMAP). A iniciativa visa alertar a população para as consequências físicas e emocionais da D.A., uma doença inflamatória crónica da pele e ao mesmo tempo contribuir para que os doentes procurem proativamente mais informação e falem com o seu médico para um diagnóstico atempado e correto.