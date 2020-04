Com este sistema, o médico acede às aplicações de prescrição, através do cartão da Ordem dos Médicos ou do Cartão de Cidadão, prescreve o receituário e assina a receita com recurso à assinatura digital qualificada.

Após a emissão da receita, esta vai ser-lhe disponibilizada através do envio de uma SMS, email ou através da impressão do Guia de Tratamento, que apresenta a posologia e os códigos necessários para comprar a medicação.

Estes dados (número de telemóvel e email) estão registados no Registo Nacional de Utentes (RNU). Caso deseje alterar esta informação, deverá fazê-lo junto dos serviços administrativos de qualquer instituição de saúde. Pode também aceder aos dados da receita através da aplicação “MySNS Carteira” ou na área do cidadão.

Depois de ter a receita médica eletrónica na sua posse, pode dirigir-se a qualquer farmácia do país e realizar a compra dos medicamentos que lhe foram prescritos, podendo optar por comprar toda a medicação prescrita ou apenas parte dela, sendo possível levantar a restante noutro estabelecimento e/ou noutro dia.

Se eventualmente, por lapso, apagar a SMS e se não tiverem passado mais que 24h após a emissão da receita, poderá solicitar ao médico a reimpressão da Guia de Tratamento e o consequente reenvio da mensagem, ou, através do Portal do Utente recuperar e imprimir a sua Guia de Tratamento.

Quais as vantagens?

A RSP tem várias vantagens, quer para o profissional de saúde, quer para o utente, entre as principais:

Maior eficácia, eficiência e segurança , uma vez que há um maior controlo do circuito da receita, desde que é emitida até à compra;

Os médicos podem prescrever, também, através do telemóvel, usando a "PEM Móvel – Aplicação de Prescrição Eletrónica Médica", útil nas consultas ao domicílio ou quando o médico se encontra longe do doente;

Maior facilidade na emissão e menor número de receitas emitidas, já que todos os fármacos prescritos, podem ser incluídos numa única receita;

Vantagens para o sistema de saúde em geral, com grande redução de custos e simplificação de procedimentos.

O que muda para os utentes?

Este sistema traz para os utentes acesso digital à receita e facilidade em gerir o que comprar, quando e onde, gerindo também da melhor forma o orçamento dispensado para a saúde.

No caso de utentes que necessitem de medicação crónica (como medicação para a diabetes), esta tem 6 meses de validade quando passada em receita renovável, sem ter a necessidade de levar consigo as inúmeras folhas de receituário, para os 6 meses. Isto porque, a receita é gravada na Base de Dados Nacional de Prescrição (BDNP), juntamente com a assinatura digital, que comprova a sua veracidade e segurança.

No caso da medicação considerada “aguda” (como paracetamol, por exemplo) continua com 30 dias de validade.

Tal como as faturas em papel, as faturas eletrónicas também devem ser deduzidas e validadas no e-fatura para efeito de IRS.