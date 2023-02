Sabia que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, só em 2020 foram identificados, em Portugal, 26.673 novos casos de cancro em mulheres? E que o cancro da mama, colorretal, do pulmão, da tiroide e do colo do útero são os 5 tipos de cancro com maior incidência no sexo feminino, também em Portugal?

A prevenção e o diagnóstico precoce são fatores essenciais. Sabe-se que cerca de 40% dos casos de cancro podem ser evitados através de alterações no estilo de vida e rastreios.

Por isso, os especialistas da Zurich recomendam que esteja atenta aos sintomas e que aposte na prevenção e resposta aos 5 tipos de cancro mais comuns nas mulheres: