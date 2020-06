A dor é um dos principais motivos de consulta médica em todo o mundo. A dor crónica está íntima e inversamente relacionada com a qualidade de vida dos doentes. 20% da população mundial sofre de dor crónica.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Direção Geral de Saúde (DGS) definem dor crónica como aquela que se mantém para além de 3 meses ou para lá do período expectável de recuperação de determinada afeção. Mais de 1/3 da população portuguesa sofre de dor crónica, sendo a dor músculo-esquelética a principal responsável por estes números. 25% dos adultos europeus sente-se limitado para as suas atividades de vida diária por este mesmo problema.

Nas duas últimas décadas o consumo de fármacos opioides aumentou de tal modo que o mundo se vê confrontado com uma verdadeira “pandemia opioide”. O abuso da utilização de fármacos opioides tornou-se um problema social importante em alguns países desenvolvidos, nomeadamente nos Estados Unidos da América (EUA), onde as taxas de “overdoses” com opiáceos triplicaram desde 2000. Em 2017, estimava-se a ocorrência de nove mortes por dia devido a este consumo excessivo. Os americanos, embora correspondendo a menos de 5% da população mundial, consomem cerca de 80% dos opioides prescritos em todo o mundo. Estes números reflectem a dimensão do grave problema de saúde pública instalado nos EUA. As causas para esta “crise opioide” são complexas e multifacetadas das quais se salientam a prescrição inapropriada, a falta de conhecimento sobre os efeitos adversos destes fármacos, bem como, o seu abuso e consequente adição. Outro fator condicionante desta crise é a generalização da prescrição de opioides e, de forma prolongada, no tratamento da dor crónica não oncológica (DCNO).

Dor nas doenças reumáticas

A dor é uma característica comum a muitas doenças reumáticas com consequências negativas na qualidade de vida dos doentes, das suas famílias e da sociedade em geral. A reumatologia é a especialidade médica que se dedica ao tratamento dessas mesmas doenças, lidando com a dor diariamente. A dor diferencia-se de acordo com o mecanismo patofisiológico subjacente. Assim, os doentes com patologias músculo-esqueléticas podem apresentar quadros álgicos onde predomine a dor nociceptiva, neuropática ou nociplástica. Saber identificar estes diferentes tipos de dor e conhecer em profundidade as doenças associadas é fulcral para elaborar um plano terapêutico adequado a cada doente.

Apesar dos imensos progressos científicos das últimas décadas relativamente a tratamentos de várias doenças reumáticas, nomeadamente inflamatórias e sistémicas, nem sempre se consegue controlar a dor de forma satisfatória. A dor crónica afeta física e emocionalmente os doentes, estando frequentemente associada a incapacidade funcional, distúrbios do sono e do humor. É causa importante de absentismo laboral e de consumo de recursos em saúde com implicações negativas, diretas e indiretas, na economia nacional.

A abordagem terapêutica da dor é complexa, devendo ser holística e muitas vezes multidisciplinar. Baseando-se nestas premissas, a comunidade médica mundial sentiu necessidade de criar Unidades de tratamento da Dor, constituídas preferencialmente por médicos e técnicos de saúde de várias especialidades (Reumatologia, Anestesia, Oncologia, Medicina Física e de Reabilitação, Ortopedia, Psicologia, entre outras), com especial interesse nesta área. Infelizmente em Portugal estas Unidades existem numa minoria dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e algumas são constituídas por poucos elementos, contemplando apenas uma ou duas especialidades diferentes não sendo, assim, possível dar resposta atempada e adequada aos nossos doentes.