A bexiga hiperativa afeta cerca de 17% dos adultos acima dos 40 anos de idade, no entanto, tem uma maior incidência no sexo feminino, devido a fatores como a gravidez, o parto e a menopausa.

No âmbito do Dia Internacional da Saúde Feminina, que se assinala a 28 de maio, a plataforma Na Bexiga Mando Eu partilha alguns conselhos de estilo de vida que podem ajudar a aliviar os sintomas e a melhorar a qualidade de vida das mulheres.

1. Manutenção de um peso saudável

O excesso de peso pode aumentar a pressão e o stresse na zona pélvica, que acaba por ficar mais frágil.

2. Alimentação equilibrada

Uma alimentação equilibrada para além de auxiliar na manutenção do peso, contribui para o normal funcionamento do intestino, de forma a aliviar a pressão no pavimento pélvico aquando da necessidade de evacuação. Além de que, a ingestão de alimentos ricos em cálcio e vitamina D contribui para manutenção dos ossos e evita que o nosso organismo vá buscar as reservas ao osso, afetando assim a integridade da massa óssea.

3. Evitar a ingestão de cafeína, bebidas alcoólicas e alimentos ácidos

Existem algumas bebidas e alimentos que causam irritabilidade na bexiga e que devem ser evitados, nomeadamente o chá, o café, as bebidas alcoólicas, os refrigerantes, as bebidas à base de citrinos, o tomate e os alimentos à base de tomate, os alimentos condimentados, o chocolate e os adoçantes artificiais. No entanto, a ingestão de água deve ser mantida. A urina concentrada, pode irritar a bexiga e causar obstipação.

4. Prática regular de exercício físico e exercícios pélvicos

A prática de exercício físico não deve ser evitada, até mesmo por questões de controlo do peso. Mas é indicado que pratique uma modalidade com menos impacto e pouco uso de pesos. Em conjugação devem ser realizados exercícios para fortalecer a zona pélvica. Estes exercícios passam por contrair os músculos da vagina e do ânus e podem ser feitos em qualquer altura, quer esteja a conduzir, a trabalhar ou sentada no sofá. Para tal tem apenas de localizar estes músculos.

Sente-se confortavelmente numa cadeira com as costas direitas, com os joelhos afastados e a zona pélvica em posição neutra (mantendo a curvatura natural da parte inferior da coluna). Deverá relaxar as nádegas.

Aperte o esfíncter anal como se tentasse impedir a saída de gases.

Imagine que a sua vagina é um elevador que fecha as portas unindo os dois lados e que, depois, sobe e desce pelos vários pisos.

5. Não fumar e, se for fumadora, deve tentar abandonar este hábito

Os fumadores têm tendência para tosse crónica, que pode agravar o enfraquecimento pélvico, devido à pressão exercida pelos espasmos musculares provocados pela tosse.

​Caso identifique sintomas de bexiga hiperativa, procure o seu médico assistente.