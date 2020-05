1. A fibromialgia é uma doença reconhecida internacionalmente

É definida pela associação de dor crónica generalizada, nos músculos e articulações, cansaço acentuado ou extremo, perturbações do sono, dores de cabeça e de barriga, perturbações da concentração e memória, tendência à depressão e ansiedade.

2. A fibromialgia não determina anomalias visíveis nem alteração das análises e outros exames

Não se observam quaisquer alterações no corpo dos doentes com fibromialgia, embora haja dor com múltiplos movimentos ou à pressão local, ainda que ligeira. As análises e radiografias são integralmente normais, a menos que haja outra doença associada. Isto contribui para a dificuldade do diagnóstico, levando a que muitos doentes circulem durante anos entre várias especialidades médicas, sem diagnóstico.

3. O doente com fibromialgia tem múltiplas fontes de sofrimento

Para além das dores e do cansaço, que podem ser muito intensos, sobretudo de manhã, o doente tem as noites perturbadas por um sono agitado e não repousante. O cansaço e as dificuldades de concentração diminuem a sua performance no trabalho e na família, acrescentando o sofrimento pela crítica dos outros e sobretudo pela auto-crítica, alimentada pelo espírito tipicamente perfecionista destes pacientes. Dores de cabeça e de barriga, cólon irritável, dores na relação sexual e falta de ar estão entre os sintomas adicionais comuns agravados por um contexto psicológico com níveis elevados de ansiedade, irritabilidade, insatisfação e perfecionismo.