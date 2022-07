Obesidade é uma palavra que entrou no nosso quotidiano, alimenta discussões públicas, alertas para os riscos que lhe estão associados, caminhos para a combater, um sem fim de questões. Uma realidade que convive com o dia a dia dos portugueses, adultos e crianças. Contudo, quantas vezes paramos e refletimos, realmente, a propósito desta doença, assim reconhecida pela Organização Mundial da Saúde 1? Quando foi a última vez que decidimos alterar o nosso estilo de vida para hábitos mais saudáveis? Ou mesmo, em que momento do nosso percurso pedimos ajuda?

É inquestionável o poder dos números para nos sintetizar e traduzir realidades. Tome-se como exemplo a população da Grande Lisboa, perto de dois milhões de habitantes. Se olharmos para o número de pessoas com excesso de peso e obesidade obtemos um número semelhante. Valor que em 2025, estima-se, subirá para os 2,4 milhões de pessoas 3. Portugal é o país da Europa com maior prevalência de excesso de peso e obesidade. Estes são números que ilustram a dimensão do problema mas são muito mais do que isso - cada unidade destes dois milhões é uma história de vida, é uma pessoa 2.

A Obesidade em números A campanha “Mude o Ritmo da sua Vida”, alerta-nos para alguns números relacionados com a obesidade. Em Portugal, cerca de dois milhões de pessoas vivem com Obesidade. Portugal é o 4º país da OCDE e o 1º país da Europa com maior prevalência de Excesso de Peso e de Obesidade. Por ano, as doenças relacionadas com a obesidade matam mais de cinco milhões de pessoas em todo o mundo. Só no ano de 2018 foram gastos 1,2 mil milhões de euros em custos associados ao Excesso de Peso e Obesidade

Falar de Obesidade é falar de uma doença grave, complexa, multifatorial que, quando não tratada, é fator de risco para mais de 200 outras doenças como a diabetes Mellitus tipo 2, doenças cardio-vasculares, respiratórias, gastrointestinais e alguns tipos de cancro. Esta é uma realidade onde, mais uma vez, os números pesam: a cada ano morrem mais de cinco milhões de pessoas em todo o mundo por causas relacionadas com a obesidade. Em Portugal, são mais de 46 mil mortes, representando 43% de todos os óbitos (2018) 2.

É uso dizer-se que informação é poder e tratar a obesidade implica, antes de mais, perceber do que se trata. A Obesidade é uma acumulação excessiva e anómala de tecido adiposo que causa dano e que resulta de um desequilíbrio energético entre aquilo que entra no organismo e aquilo que é consumido. Para além da alimentação e do exercício físico existem muitos outros fatores que contribuem para este equilíbrio: a genética, a biologia, a psicologia, as hormonas, o stress, a quantidade e qualidade do sono, os medicamentos e o meio ambiente.

Há causas que estão diretamente associadas ao nosso estilo de vida e qualquer avaliação feita pelo médico para a gestão de peso terá necessariamente de apelar a uma mudança nesse sentido, incluindo uma alteração do padrão alimentar e da atividade física praticada. Paralelamente, poderá haver necessidade de recurso a fármacos, que atuam na parte inconsciente do cérebro reduzindo a fome e facilitando a adoção de escolhas mais saudáveis (entre outros efeitos benéficos no organismo), e cirurgia bariátrica. 4 5.

Um novo caminho, um novo ritmo

Enfrentar o problema, encontrar-lhe uma solução, sem que faltem sorrisos e esperança motivou a campanha “Mude o Ritmo da Sua Vida”, iniciativa que nos convida a procurar ajuda médica especializada no processo de perda de peso, quando se sabe que dos dois milhões estimados de portugueses com obesidade, apenas dois em cada dez procuram um médico para falar sobre o tema.

Nordisk

Uma campanha que tem um arranque ritmado, marcado pela canção inédita “Eu Vou”, composta e interpretada por Ana Bacalhau. Um “Eu Vou” que transporta uma mensagem inspiradora, assim como palavras animadoras - “Eu sou a melhor obra de arte” -, mas também um apelo a empreendermos acompanhados um caminho rumo a mais saúde - “Contigo vou lá chegar” – e a uma vida melhor – “É bom mudar”.

É a própria Ana Bacalhau que nos explica o porquê da sua música “Eu Vou” ao “pretender enfatizar a importância de darmos o primeiro passo e de procurarmos ajuda de uma forma positiva e leve, mas, ao mesmo tempo, empoderadora”.

A campanha conta com o apoio da Novo Nordisk, em parceria com a ADEXO (Associação Portuguesa de Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal), a SPEO (Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade) e a SPEDM (Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo).

