Organizações argentinas exigiram hoje do Estado uma "abordagem integral" do problema do uso de drogas, a discussão do narcotráfico com estrutura e uma lei de emergência sobre toxicodependências, após a morte de 21 pessoas devido ao consumo de cocaína adulterada na periferia de Buenos Aires.

