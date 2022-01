O Japão ampliou hoje, as restrições contra a Covid-19 em quase duas dezenas de regiões, o que abrange quase metade da população do país. A medida é tomada enquanto a variante Ómicron do coronavírus provoca um recorde de novas infeções. Nos últimos dias, os números de infeções diárias no Japão atingiram níveis máximos, acima de 50.000 casos.

