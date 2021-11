A Índia registou, esta segunda-feira, 8.488 novos casos de contágio pelo mais recente coronavírus, o número mais baixo desde maio de 2020, depois de se ter tornado no epicentro mundial da pandemia com uma segunda vaga que causou um colapso sanitário no país.

