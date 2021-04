O executivo europeu estabeleceu anteriormente a meta da imunização de 70% dos adultos nos países do bloco no fim do verão.

"Tenho confiança que teremos doses suficientes para vacinar 70% dos adultos europeus até ao mês de julho", disse Von der Leyen durante uma visita a uma fábrica de vacinas da Pfizer/BioNTech.

De acordo com Von der Leyen, a UE deve concluir "nos próximos dias" um novo contrato com a empresa para obter 1,8 mil milhões de doses adicionais em 2022 e 2023.

A vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNTech é mais cara do que os outros imunizantes para combater a pandemia de coronavírus, mas o seu método de ARN mensageiro é uma das bases da estratégia da UE para enfrentar variantes da COVID-19.

Como funcionam as vacinas com ARN mensageiro?

Com o surgimento da pandemia, os 27 países da UE decidiram conceder o poder negociador unificado à Comissão Europeia para obter vacinas para todos, embora inicialmente as campanhas de imunização tenham encontrado dificuldades de distribuição.

No entanto, Von der Leyen agradeceu nesta sexta-feira à Pfizer/BioNTech e à empresa subsidiária que produz as vacinas em Puurs, no norte da Bélgica, pelo "enorme esforço" para adaptar a sua logística.

Na sua visita à fábrica, acompanhada pelo diretor gerente da Pfizer, Albert Bourla, Von der Leyen fez referências ao laboratório como um "parceiro confiável".

A frase foi interpretada como uma indireta ao laboratório AstraZeneca, com o qual a UE mantém uma relação extremamente difícil, devido aos atrasos nas entregas das vacinas negociadas nos contratos.

Veja ainda: Estes são os 12 vírus mais letais do mundo