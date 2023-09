A Spikevax XBB.1.5 responde às novas variantes da covid-19 e poderá ser usada na próxima campanha outono-inverno de vacinação contra a covid-19, que está prestes a arrancar nos Estados-membros.

A autorização de comercialização foi concedida no âmbito de um procedimento acelerado, após a Agência Europeia de Medicamentos ter dado uma avaliação positiva.

Em Portugal, a vacinação terá início em 29 de setembro e decorrerá em simultâneo nas farmácias comunitárias, para as pessoas com 60 ou mais anos, e nos estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS), para as pessoas com menos de 60 anos e com doenças de risco.

Em 07 de setembro, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa) alertou para o recente aumento da transmissão do vírus da covid-19 na União Europeia e no Espaço Económico Europeu (UE/EEE).

“Nas últimas semanas, os sinais de transmissão do SARS-CoV-2 aumentaram em relação aos níveis anteriormente muito baixos na UE/EEE”, adiantou a agência europeia, em comunicado.

A covid-19 é uma doença respiratória pandémica causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, um tipo de vírus detetado em finais de 2019 na China e que assumiu várias variantes e subvariantes, umas mais contagiosas do que outras.