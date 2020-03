"Com o valor adicional (...) a Comissão eleva para 47,5 milhões de euros os fundos de emergência que disponibilizou a partir de janeiro para o combate da epidemia de COVID-19", anunciou a instituição em comunicado.

Desde o aparecimento da epidemia no final de 2019 na China, mais de 100 mil pessoas foram infetadas com o novo coronavírus, das quais 3.406 perderam a vida em 91 países e territórios, segundo o último balanço feito pela AFP, esta sexta-feira.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Fora da China continental, a área mais afetada que registou 80.552 casos e cerca de 3.042 mortos, dois países europeus estão entre os mais afetados: Itália (mais de 4.000 casos e 197 mortos) e a França (577 casos, 9 mortos).

A Comissão Europeia garantiu hoje “fazer tudo o que pode” para ultrapassar o surto do novo coronavírus “o mais rapidamente possível”, vincando que este é um “momento fundamental” para os países da União Europeia (UE) adotarem medidas.

“Quero aproveitar esta oportunidade para enviar as minhas condolências a todos os que foram afetados por este recente surto e para garantir que estamos a fazer tudo o que é possível, enquanto Comissão Europeia e com os Estados-membros, para o ultrapassar o mais rapidamente possível”, declarou a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides.

Em declarações prestadas à imprensa na entrada para uma reunião dos ministros da Saúde da UE sobre o surto, em Bruxelas, a responsável notou que “Conselho de hoje é realizado num momento fundamental no que toca aos esforços para enfrentar o desafio do COVID-19”. “Vamos olhar para a preparação dos Estados-membros, as suas necessidades, mas também para a necessidade de sermos solidários neste momento”, concluiu Stella Kyriakides.

Os ministros da Saúde da UE estiveram hoje em Bruxelas nova reunião extraordinária, a segunda em menos de um mês, para discutir medidas coordenadas de resposta ao surto de COVID-19, que continua a propagar-se na Europa.

Esta reunião, na qual Portugal esteve representado pela ministra da Saúde, Marta Temido, realizou-se cerca de três semanas após um primeiro Conselho de Saúde extraordinário, celebrado em 13 de fevereiro em Bruxelas, para discutir o reforço da coordenação entre os Estados-membros nos esforços de contenção da propagação do novo coronavírus, que se intensificou entretanto, levando a que a avaliação de risco na UE tenha sido aumentada para “moderado a elevado”.

O surto de COVID-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.450 mortos e infetou mais de 100 mil pessoas em pelo menos 86 países, incluindo 13 em Portugal.

Até à meia-noite de sexta-feira (16:00 horas de quinta-feira, em Lisboa), a China continental, que exclui Macau e Hong Kong, somava, no total, 3.042 mortes e 80.552 casos de infeção, mais de 80% do conjunto global em todo o mundo, apesar dos surtos recentes em Itália, Irão, Coreia do Sul e Japão.

A China informou que mais de 53.700 pessoas receberam alta no país desde o início do surto.