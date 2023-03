Vanessa Motte, que sempre esteve atenta às novas tendências e modalidades desportivas que iam aparecendo no mundo do fitness, rendeu-se ao método Pilates, criado pelo alemão Joseph Pilates, na Alemanha, no século passado.

“O pilates mudou a minha vida,” afirma ao SAPO Lifestyle a empresária francesa de 37 anos sobre a sua paixão por esta modalidade que surgiu durante o período em que viveu no Reino Unido e que tem adeptos em todos os cantos do mundo. “Há muitos anos que faço o Reformer Pilates e descobri-o em Londres. Ia três vezes por semana. Estava obcecada.”

Em busca de um estilo de vida mais calmo e uma nova cidade para começar uma família, em 2018 mudou-se para Portugal juntamente com o marido. Mas poucas semanas após instalar-se em Lisboa, o destino pregou-lhe uma partida e ficou grávida. Apesar de ter continuado a fazer esta modalidade na capital, ainda que numa vertente de aulas privadas que é a mais comum em outros estúdios, Vanessa percebeu que esta era a oportunidade perfeita para concretizar um sonho antigo: abrir o seu próprio estúdio de pilates.

Vanessa Motte (a segunda a contar da esquerda) juntamente com as três professoras do Prescription: Kait, Elena e Eloise. créditos: Austeja Sciavinskaite

Assim, em parceria com uma profissional da área, Vanessa criou um método de pilates dinâmico bespoke que concilia os benefícios do pilates tradicional – focado no fortalecimento do core e melhoria da postura – com a diversão, energia e suor que é possível experienciar em certas modalidades de fitness. E assim nasceu o Prescription, um estúdio, na zona de São Bento, em Lisboa, que oferece aulas de Reformer Pilates Dinâmico.

“O que tento fazer com o Prescription é lançar uma versão dinâmica do Pilates em que respeitamos os seus princípios base, mas queria adicionar aquele lado fitness”, explica Vanessa sobre este método que ganha vida através da sua equipa de professoras - Eloise, Kait e Elena – e que conta com uma particularidade face aquilo que é habitual: o facto de poder ser feito em grupo. “Queria poder criar algo que oferecesse todos os benefícios do pilates na reformer ao mesmo tempo que as pessoas se pudessem divertir em grupo, criassem uma comunidade, pudessem vir com os amigos e sentissem que este era um treino completo.”

Reformer, um poderoso aliado para trabalhar o corpo e a mente

créditos: Austeja Sciavinskaite

Para quem nunca experimentou esta modalidade de pilates, talvez não esteja familiarizada com a reformer que é a grande estrela das aulas do Prescription. No fundo é uma espécie de cama de molas, que desliza para cima e para baixo, e cujo movimento é controlado com o auxílio de duas pegas. Apesar de à primeira vista parecer uma ferramenta bastante simples, a verdade é que as possibilidades de exercícios que se pode executar com recurso a esta máquina são infinitas.

“Não é assim tão pequena, mas esta máquina pode fazer um milhão de exercícios diferentes. É isso que eu adoro nela. Não quero estar num espaço que adoro e fazer sempre o mesmo todas as semanas”, refere sobre este aparelho criado no início do século XX por Joseph Pilates e que, entre outros benefícios, ajuda a fortalecer e a alongar os músculos.

Deitada de barriga para cima, de lado, ajoelhada, sentada ou de frente ou para o espelho que se encontra ao longo do estúdio, a reformer permite ainda executar diferentes exercícios em diferentes posições. Mas o que é que se pode esperar de uma aula naquele que é o primeiro estúdio de Reformer Pilates Dinâmico em Portugal com aulas de grupo? Muito suor, boa música e uma boa dose de diversão.

Todas as aulas começam com uma sessão de cardio, seguida de um conjunto de exercícios que irão variar de aula para aula e que vão pôr o seu corpo a mexer ao som de alguns dos maiores hits dos anos 1980 e da pop contemporânea. Ao longo de 55 minutos vai trabalhar flexibilidade, postura e força em cima da reformer, sendo que a intensidade e dificuldade dos exercícios será controlada por um conjunto de molas com diferentes cores - o vermelho é o mais resistente, o azul é o intermédio e branco é o mais leve – que poderão ser ajustadas manualmente pelos alunos. A mais leve é uma boa opção para realizar o aquecimento enquanto a mais forte vai proporcionar um treino mais intenso.

Incorporar adereços foi uma forma de tornar este método ainda mais desafiante e intenso, mas sem perder o ritmo acelerado e energizante que lhe é característico. Pequenos halteres, bandas elásticas, uma bola ou o magic circle são alguns das opções disponíveis e que podem ser incorporadas nos diferentes exercícios. E a verdade é que fazem a diferença.

créditos: Austeja Sciavinskaite

“Desenhamos o modelo de forma que os clientes saiam daqui com um treino de corpo inteiro. Não há uma parte que fique por trabalhar”, salienta a fundadora, referindo que as professoras têm sempre o cuidado de adaptar os exercícios de acordo com o nível de aptidão física dos alunos. Mas mais do que proporcionar uma aula divertida e dinâmica, Vanessa pretende ensinar todos os alunos a trabalhar algo que considera ser de extrema importância nesta modalidade: a conexão entre corpo, mente e alma.

Apesar de admitir que é dispendiosa, com o Prescription a fundadora pretende tornar esta modalidade mais acessível a todos aqueles que desejam experimentar algo que ainda não é muito mainstream ou simplesmente sair da sua zona de conforto. Atualmente existem duas opções: as First Prescription, ideais para iniciantes que ainda estão a ganhar confiança com a reformer, e a Signature Dynamic Prescription, onde os praticantes poderão desafiar os seus limites. As aulas podem ser adquiridas à unidade ou em packs de 20 – que vão desde os 35 aos 500 euros -, e têm um limite de oito pessoas.

Informações Morada: Rua São Bento 195. 1250-096 Lisboa Telefone: +351960192408 Website: https://www.prescription.pt/

A partir do próximo ano Vanessa Motte irá poder conciliar a função de fundadora com a de professora, uma vez que irá juntar-se à sua equipa de treinadoras e começar a dar aulas no seu estúdio em São Bento. Mas, até lá, o seu objetivo é outro. “Quero focar-me no conceito de aulas de grupo. Essa é a minha prioridade”, colmata.

Apesar de numa fase inicial só estar a disponibilizar três slots por dia, o objetivo é que futuramente o Prescription funcione de segunda a sábado, com aulas entre as 07h45 e as 19h30. A aquisição dos packs e marcações podem ser feitas online.