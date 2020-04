As autoridades de saúde timorenses anunciaram hoje mais um novo caso da covid-19, o que eleva para 19 o número total de infetados no país desde o início do surto, um dos quais já recuperado.

Odete Viegas, porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), disse no briefing diário na Sala de Situação que o novo caso é de um cidadão que estava em quarentena no Hotel Lecidere, em Díli e viajou de Jacarta a 30 de março até à metade indonésia da ilha de Timor. Entrou em Timor-Leste a 31 de março e viajou para quarentena num autocarro alugado pelo Ministério da Saúde. "O 19.º caso junta-se aos 16 ativos e aos quatro prováveis em isolamento na Clínica de Vera Cruz", enumerou. Segundo Odete Viegas, Timor-Leste realizou testes a 323 casos suspeitos, dos quais quatro são considerados "prováveis" — testes inconclusivos -, 92 ainda estão à espera dos resultados e 208 tiveram resultados negativos. Odete Viegas disse que atualmente estão em quarentena obrigatória em locais preparados pelo Governo um total de 594 pessoas, das quais 460 em Díli e 134 nos municípios. Estão ainda 14 pessoas em auto-quarentena em casa em vários municípios. Já terminaram quarentena 1.399 pessoas. A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 158 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 502 mil doentes foram considerados curados.