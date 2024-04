Num mundo em constante evolução, a indústria farmacêutica assume um papel crucial na saúde e bem-estar da sociedade. No entanto, é imperativo que este setor se comprometa com a sustentabilidade ambiental e social para garantir um melhor futuro para as próximas gerações. Em Portugal, onde a indústria farmacêutica protagoniza um papel importante na economia, esta missão releva-se ainda mais urgente.

A sustentabilidade na indústria farmacêutica abrange áreas como a produção até à eliminação dos resíduos. Uma das maiores preocupações é o impacto ambiental da produção em larga escala. A emissão de gases de efeito estufa, o consumo de água e energia, e a produção de resíduos são apenas algumas das questões que precisam de ser abordadas de forma urgente. Esta atividade tem a responsabilidade de adotar práticas de produção mais limpas e eficientes, investindo em tecnologias sustentáveis e reduzindo o desperdício ao longo de toda a cadeia de produção.

Desta forma e com o objetivo de encontrar uma solução mais amiga do ambiente para o embalamento dos produtos e para que estes continuem a chegar em perfeitas condições às mãos dos clientes, a Sanofi Consumer Healthcare (Sanofi CHC) desenvolveu uma solução de embalamento que passou por alterar o material de enchimento das caixas de transporte para um material mais sustentável e mais maleável. Assim, foi descartada a utilização de material de enchimento de bolsas de ar em plástico, sendo substituído por folha de cartão reciclado picado (Shredded Cardboard Recycled). Esta solução teve um impacto foi muito positivo na pegada ecológica, na medida em que houve uma redução de consumos de plástico na operação de preparação acima de 600 Kg/ano, com a redução de 1 tonelada na pegada de carbono.

A indústria farmacêutica tem, assim, a oportunidade de liderar o caminho rumo a uma atividade mais verde, pelo que é urgente assumirmos a dianteira na adoção de práticas ambientalmente responsáveis e na promoção da sustentabilidade em toda a sua cadeia de valor. Esta mudança irá beneficiar o meio ambiente e a sociedade, além de fortalecer a competitividade do setor no mercado onde atua.

No entanto, a transição para uma indústria farmacêutica mais verde não é um caminho fácil. Exige um compromisso irrevogável por parte das empresas, investimentos significativos em investigação e desenvolvimento, e uma mudança cultural necessária no núcleo do setor. Contudo, os benefícios a longo prazo superam em muito os desafios iniciais. Uma indústria farmacêutica mais sustentável não só protege o nosso planeta e as gerações futuras, como também promove a inovação, a eficiência e o crescimento económico.

Sabemos que a sustentabilidade neste setor é uma necessidade urgente. À medida que enfrentamos desafios ambientais e sociais cada vez mais iminentes, é imperativo que as empresas farmacêuticas assumam a responsabilidade pelo seu impacto. Desta forma, garantem o seu próprio sucesso a longo prazo e contribuem para um futuro mais verde para todos.

Sabemos que a nossa ação enquanto indústria pode ter um poder transformador e o tempo de agir é agora, com compromissos e ações reais. É chegada a hora de a indústria farmacêutica em Portugal, e em todo o mundo, desempenhar o papel principal na construção de um futuro mais sustentável para todos.