"O SIM exige que se tomem medidas para evitar a destruição do serviço, tal como ocorreu com a pediatria, encerrada à noite, há um ano", pede o sindicato.

Em 04 de junho, o Sindicato dos Médicos da Zona Sul tinha acusado o conselho de administração do Hospital Garcia de Orta de gestão autocrática, na sequência da demissão do diretor de Ginecologia e Obstetrícia, "por delito de opinião", e pediu a intervenção do Governo.

O SMZS afirmava que a política do conselho de administração "prejudica o funcionamento do hospital" e põe "em risco a qualidade da medicina praticada, o que impõe o seu imediato afastamento".

Em comunicado emitido dias antes, o conselho de administração do hospital de Almada, no distrito de Setúbal, referia que "num ato de gestão interna, e na sequência de uma atuação institucionalmente incorreta da exclusiva iniciativa do diretor do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia para com o conselho de administração, que o próprio tornou pública, teve de agir em conformidade, decidindo a cessação da sua comissão de serviço".

Também a Ordem dos Médicos manifestou na ocasião preocupação com a demissão do diretor de Ginecologia e Obstetrícia e pediu explicações à administração, sublinhando as dificuldades sentidas naquele serviço nos últimos anos.