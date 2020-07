"Não é uma previsão, é uma possibilidade", enfatizou em comunicado o professor Stephen Holgate, que comandou a elaboração do relatório de 37 especialistas, solicitado pelo governo do primeiro-ministro Boris Johnson.

O relatório alerta que "uma preparação intensa" é necessária a partir de agora para reduzir o risco do serviço público de Saúde (SNS ou NHS na sigla em inglês) sofrer um colapso no inverno europeu.

Alguns estudos temem que o novo coronavírus, responsável pela morte de cerca de 45.000 pessoas no Reino Unido, país mais atingido pela doença na Europa, se propague com mais força durante a temporada fria.

Embora o relatório explique que existe um "alto grau de incerteza" sobre a evolução da epidemia da COVID-19, o "pior cenário razoável" prevê um aumento da taxa de reprodução do vírus de 1,7 a partir de setembro. Este dado, que corresponde ao número médio de pessoas que se infetam através de outra pessoa já infetada, está atualmente entre 0,7-0,9 no país.

As previsões estabelecidas sobre a base deste tipo de cenário citam picos de mortes e admissões em hospitais de janeiro e fevereiro de 2021 "similares ou piores" aos da primeira onda da primavera, coincidindo com o habitual aumento da atividade no sistema hospitalar devido a doenças sazonais.