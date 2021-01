De acordo com a fonte, um paciente continua internado no hospital de campanha em são Tomé e outros dois na Região Autónoma do Príncipe.

O total de cidadãos sob vigilância em isolamento domiciliar em São Tomé é 153, enquanto a ilha do Príncipe tem 41.

Nas últimas 24 horas, duas pessoas foram consideradas recuperadas e não houve óbitos a assinalar.

São Tomé e Príncipe tem neste momento um total acumulado de infeções pelo novo coronavírus de 1.221 pessoas, 1.007 recuperadas, 197 sob vigilância domiciliar e 17 mortes.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.159.155 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.305 pessoas dos 668.951 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.