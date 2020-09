Na segunda-feira tinham sido contabilizadas 4.368 novas infeções e 11 mortes.

O total acumulado desde o início da pandemia covid-19 no Reino Unido passou hoje para 403.551 de casos de contágio confirmados e 41.825 óbitos num período de 28 dias após um teste positivo.

O aumento rápido do número de novos casos nos últimos dias levou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a anunciar hoje no Parlamento um novo pacote de medidas em Inglaterra para tentar travar a pandemia.

A partir de quinta-feira, bares e restaurantes vão ser obrigados a fechar às 22:00 horas e empregados e clientes terão de usar máscara no interior, sendo as infrações às regras penalizadas com multas.

Johnson reverteu também o conselho anterior para as pessoas voltarem aos seus locais de trabalho e voltou a recomendar que trabalhem a partir de casa se puderem, com exceção para casos como a construção civil ou comércio.

O regresso planeado de espetadores a grandes eventos desportivos como jogos de futebol a partir de outubro também foi suspenso.

Boris Johnson vincou que este não é um regresso ao regime de confinamento que esteve em vigor entre março e junho, que as pessoas podem sair de casa e que as escolas e universidades vão continuar abertas.

Mas avisou que estas medidas poderão permanecer até à primavera de 2021 e ser reforçadas se for necessário.

“A não ser que façamos progressos visíveis, assumimos que as restrições que anunciei vão ficar em vigor durante pelo menos seis meses”, vincou.

Estas restrições aplicam-se em Inglaterra, pois Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte têm autonomia para determinar as próprias regras.

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, confirmou hoje que também vai aplicar um encerramento dos bares e restaurante às 22:00, mas foi mais longe e anunciou a proibição de encontros de pessoas de agregados familiares diferentes dentro de casa, tal já tinha sido determinado pelo Executivo da Irlanda do Norte.

No País de Gales, o chefe do governo, Mark Drakeford, apelou a que não sejam feitas viagens desnecessárias dentro do país, onde foram declarados confinamentos locais em algumas regiões devido a um número elevado de infeções.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 965.760 mortos e mais de 31,3 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.