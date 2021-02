A ASA afirmou ter recebido 2.370 reclamações sobre a publicidade exibida na televisão desde o fim de dezembro. Este foi o terceiro anúncio com mais denúncias enviadas à agência em sua história.

A campanha estimulava os britânicos a reservar um voo para a Semana Santa e o verão depois de receber a vacina, com a mensagem "jab and go", literalmente "vacine e vá", enquanto mostrava imagens de jovens aproveitando as férias.

As queixas denunciaram que a propaganda dava a entender que será possível viajar sem restrições no verão (hemisfério norte).

A ASA considerou que, diante de uma situação "complexa e em constante mudança", os anunciantes devem atuar com "cautela". "Afirmamos a Ryanair para garantir que seus anúncios não enganem os telespectadores sobre o impacto das vacinas da covid-19 na capacidade de viajar e não estimulem o comportamento irresponsável", completou a agência.

A Ryanair "não concorda com a decisão infundada da ASA, mas vai cumpri-la", afirmou a companhia aérea.