Miguel Guimarães contou, ainda, que teve acesso “há cerca de duas semanas” a dados da Administração Regional de Saúde do Norte sobre doentes à espera para cirurgia e, apontou, “existiam mais doentes à espera para serem operados em fevereiro do que há duas semanas”.

“Isto significa que o número de doentes inscritos para cirurgia agora foi extraordinariamente baixo. Quando a senhora ministra da Saúde diz que faltam recuperar 51 mil doentes aos quais adiaram as cirurgias, são os 51 mil que estão em lista de espera, mas durante três meses podíamos ter inscrito 50 ou 100 mil doentes para serem operados e não inscrevemos porque tudo ficou mais ou menos parado”, afirmou.

O primeiro-ministro afirmou hoje que, até ao final do ano, serão contratados mais 2.700 profissionais de saúde e que será consolidada a situação laboral de 2.800 contratados na fase de emergência de combate à COVID-19.

O anúncio deste plano de contratações no Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi transmitido por António Costa no final do Conselho de Ministros, que aprovou o Programa de Estabilização Económica e Social.

Falando sobre um dos pilares do Programa de Estabilização, o líder do executivo disse que está previsto um reforço do SNS, que, em primeiro lugar, se traduzirá "na consolidação laboral dos cerca de 2800 profissionais que contratámos nesta fase de emergência".

"Vamos reforçar em mais 2700 profissionais a contratar até ao final do ano para aumentar a capacidade de resposta do SNS nas suas diferentes dimensões", completou o primeiro-ministro.

No domínio da saúde, o líder do executivo classificou como "absolutamente prioritária" a recuperação da atividade assistencial.